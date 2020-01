693 người dân Hàn Quốc tại Vũ Hán đăng ký về nước bằng máy bay do Chính phủ thuê

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định thuê máy bay đưa công dân tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) về nước. Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Vũ Hán cho biết tính đến 11 giờ 55 phút đêm 27/1, cơ quan này đã nhận được đăng ký từ 693 người dân vẫn đang ở Vũ Hán, bày tỏ mong muốn được về nước bằng máy bay. Trong đó, người cao tuổi nhất là 66 tuổi, ít tuổi nhất là 1 tuổi, có tổng cộng 11 trẻ em dưới 5 tuổi.Tổng lãnh sự quán nhấn mạnh đây chỉ là số lượng người đăng ký, không phải tất cả những người này sẽ được lên máy bay do Chính phủ thuê về nước.Những người mang quốc tịch Trung Quốc dù là thành viên trong gia đình có người Hàn cũng không thể lên máy bay do chính sách của Chính phủ Trung Quốc. Người có triệu chứng nghi nhiễm viêm phổi như sốt, nôn sẽ bị cách ly ở Vũ Hán.Sau khi công bố danh sách cuối cùng, Tổng lãnh sự quán sẽ tập kết công dân tại 4 địa điểm ở trung tâm Vũ Hán để đưa tới sân bay quốc tế Thiên Hà bằng xe buýt.Có thể những người về nước sẽ sinh hoạt cách ly trong hơn 14 ngày tại địa điểm do Chính phủ chỉ định, sau đó mới được phép di chuyển. Máy bay dự kiến cất cánh từ Hàn Quốc vào ngày 30/1 và 31/1.Ngoài ra, Phủ Tổng thống Hàn Quốc công bố từ ngày 28/1 sẽ tiến hành điều tra toàn bộ 3.000 người nhập cảnh từ khu vực Vũ Hán từ ngày 14-23/1 vừa qua, do cân nhắc tới thời gian ủ bệnh của virus là 14 ngày.