Cuộc cạnh tranh giữa nhựa và kính trong thời đại điện thoại màn hình gập

Công ty điều tra thị trường toàn cầu IHS Markit (trụ sở tại Anh) ngày 13/2 dự báo trong năm nay, tấm bảo vệ màn hình bằng nhựa polyimide không màu trong suốt (Colorless and transparent polyimide - CPI) sẽ chiếm 83% thị phần tấm bảo vệ điện thoại màn hình gập, cao hơn nhiều so với thị phần kính siêu mỏng (Ultra Thin Glass - UTG) là 17%. Tuy nhiên, do sự tăng trưởng mạnh mẽ của UTG, tới năm 2025, thị phần của hai mặt hàng này sẽ tương đương nhau.Tấm bảo vệ màn hình (Display Cover Window) là một loại phụ tùng bảo vệ màn hình điện thoại khỏi tác động từ bên ngoài. Trước đây, kính cường lực đóng vai trò bảo vệ màn hình điện thoại smartphone. Tuy nhiên, đối với những chiếc điện thoại màn hình gập, do thao tác gấp vào, mở ra lặp lại liên tục, nên tấm bảo vệ CPI sử dụng vật liệu nhựa đã dẫn đầu thị trường.Chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng điện tử Samsung "Galaxy Fold" sử dụng tấm bảo vệ màn hình CPI của công ty hóa học Sumitomo (Nhật Bản). Mẫu điện thoại màn hình gập của hãng Motorola ra mắt tại Mỹ đầu tháng này sử dụng tấm bảo vệ màn hình CPI của Công ty công nghiệp Kolon (Hàn Quốc).Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá điện thoại màn hình gập sử dụng CPI vẫn còn thiếu sót công nghệ, do vẫn để lại nếp gấp ở phần gập của điện thoại. Mẫu điện thoại màn hình gập mới của Samsung - Galaxy Z Flip gây chú ý khi sử dụng UTG, được kỳ vọng sẽ cải thiện vượt bậc điểm yếu này.Hãng điện tử Samsung lựa chọn UTG cho Galaxy Z Flip đã mở ra cuộc cạnh tranh mới trong thị trường tấm bảo vệ màn hình. Mặc dù khác biệt công nghệ giữa hai loại là không lớn, nhưng các doanh nghiệp sản xuất điện thoại màn hình gập đã có thêm một lựa chọn khác.Hiện tại, các công ty hóa học Hàn Quốc sản xuất tấm bảo vệ màn hình CPI gồm công ty công nghiệp Kolon, SK Innovation, SKC. Các doanh nghiệp này nhấn mạnh chất liệu kính dù không bị xước nhưng lại dễ vỡ. Điện thoại màn hình gập liên tục mở ra, gập lại nhiều lần, nên CPI có nhiều ưu điểm hơn.Hãng điều tra thị trường Strategy Analytics (SA) dự báo thị trường điện thoại màn hình gập sẽ tiếp tục tăng trưởng, từ 1 triệu chiếc trong năm ngoái lên 8 triệu chiếc trong năm nay, và 100 triệu chiếc vào năm 2025.