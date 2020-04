Xu hướng mua sắm quý I tại Hàn Quốc: sức khỏe, số lượng lớn, ở nhà và trực tuyến

Photo : YONHAP News

Trang "eBay Korea" ngày 31/3 công bố kết quả phân tích dữ liệu bán hàng của hai trang mua sắm trực tuyến lớn của Hàn Quốc là Gmarket và Auction từ ngày 1/1-29/3, bình chọn xu hướng mua sắm trong quý I năm nay là "H.O.L.O".H.O.L.O là từ ghép chữ cái tiếng Anh đầu tiên của các từ sức khỏe-miễn dịch (Health Care), số lượng lớn (Oversize), ở nhà (Life at home), và mua sắm trực tuyến (Online Shopping).Lượng bán ra các mặt hàng liên quan tới sức khỏe đã tăng vọt trong ba tháng qua. Các mặt hàng liên quan tới hô hấp như khẩu trang tăng gấp ba lần, mặt hàng đo sức khỏe như nhiệt kế tăng gấp hai lần. Các mặt hàng thực phẩm chức năng, thuốc bổ nâng cao hệ miễn dịch cũng bán rất chạy.Do người dân hạn chế ra ngoài phòng ngừa lây nhiễm virus corona-19 nên nhu cầu mua hàng số lượng lớn cũng tăng mạnh, như thực phẩm chế biến tăng 29%, nhu yếu phẩm tăng 47%. Các mặt hàng chăm sóc trẻ nhỏ cũng tăng vọt doanh số.Người dân có xu hướng làm việc tại nhà, trong khi học sinh bị hoãn khai giảng, khiến lượng bán ra các mặt hàng máy tính xách tay, màn hình tăng từ 11-12% so với cùng kỳ năm trước; đồ chơi, dụng cụ thể thao tại nhà (Home training) được ưa chuộng trong mùa dịch.Ngoài ra, do người dân tăng cường mua sắm trực tuyến thay vì trực tiếp tới các cửa hàng, nên lượng bán ra các mặt hàng chính như quần áo, nhu yếu phẩm trên trang Gmarket và Auction đã tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.