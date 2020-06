Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) hôm 22/6, Giám đốc Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) tại thành phố Seoul Signe Poulsen cho biết các tổ chức dân sự người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc rải truyền đơn về phía Bắc Triều Tiên là hoạt động "tự do ngôn luận" nhằm truyền đạt thông tin cho người dân miền Bắc.Bà Poulsen chia sẻ dù phương tiện truyền thông như internet hay trò chuyện trực tuyến rất phát triển, nhưng công tác trao đổi thông tin với người dân miền Bắc vẫn gặp nhiều khó khăn do chính quyền nước này áp đặt nhiều hạn chế.Giám đốc Poulsen nhấn mạnh hai miền Nam-Bắc đã phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị với nội dung đảm bảo tự do ngôn luận. Do đó, quyền truyền đạt và tiếp nhận thông tin qua biên giới bằng nhiều phương tiện khác nhau phải được đảm bảo.Tuy nhiên, theo Tòa án tối cao Hàn Quốc, trong một số trường hợp, hành động rải truyền đơn có thể gây ra nguy cơ về mặt an ninh.Mặc dù vậy, bà Paulsen vẫn khẳng định quan trọng là phải tìm ra phương án giải quyết khi có vấn đề. Chính phủ Hàn Quốc cần đối thoại thẳng thắn với các tổ chức dân sự người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc để tìm ra giải pháp hiệu quả khi miền Bắc có những hành động không đúng đắn.Bên cạnh đó, Hàn Quốc nên đưa nội dung về nhân quyền vào các cuộc đàm phán hòa bình hay hợp tác liên Triều.Về việc hai nghị sĩ Quốc hội đắc cử trong cuộc Tổng tuyển cử 15/4 vừa qua xuất thân là người tị nạn Bắc Triều Tiên, bà Paulsen đánh giá việc này phản ánh chế độ xã hội Hàn Quốc hiện nay đề cao công bằng và dân chủ, thành công hay thất bại của mỗi ứng cử viên hoàn toàn phụ thuộc vào tín nhiệm của người dân với họ.Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc có trụ sở tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, mở văn phòng tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 23/6/2015 nhằm giám sát và lưu trữ thông tin liên quan đến tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên.Cơ quan này đang ghi lại lời khai của các nạn nhân để đưa ra chất vấn Bắc Triều Tiên về những trách nhiệm đối với tội ác nhân quyền vào tháng 3 năm sau.