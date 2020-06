Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ ra tuyên bố chung kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên

Photo : YONHAP News

4 giờ sáng 25/6 (giờ Hàn Quốc), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã ra tuyên bố chung nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày nổ ra chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950). Đây cũng chính là thời điểm Bắc Triều Tiên phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Hàn Quốc 70 năm trước, châm ngòi cho chiến tranh Triều Tiên.Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ vinh danh tất cả những chiến sĩ đã góp phần bảo vệ bán đảo Hàn Quốc, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của duy trì phòng thủ chung vững chắc, đảm bảo hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Hai bên kêu gọi miền Bắc tuân thủ tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore (12/6/2018) và thỏa thuận quân sự liên Triều (19/9/2018).Tuyên bố nêu rõ mốc son lịch sử 70 năm trước (25/6/1950) là biểu tượng cho sự khởi đầu của quan hệ đồng minh vững chắc giữa Hàn Quốc và Mỹ, tạo tiền đề thiết lập quan hệ cùng phát triển vì mục đích chung. 70 năm sau, liên minh Hàn-Mỹ vẫn giữ nguyên giá trị là nhân tố cốt lõi trong an ninh và ổn định khu vực.Hai Bộ trưởng Quốc phòng tái khẳng định cam kết duy trì phòng thủ liên hợp, nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh vững chắc. Qua đó, Seoul và Washington kiên quyết duy trì quan điểm bảo vệ hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, tiếp tục nỗ lực ngoại giao để theo đuổi phi hạt nhân hóa hoàn toàn miền Bắc theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Về việc Trung Quốc đang cố mở rộng tầm ảnh hưởng và khu vực phòng không mới ở biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của tuân thủ các quy tắc và chuẩn mực quốc tế, gồm cả trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc tự do hàng hải và hàng không. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong tình hình biến động an ninh khu vực hiện tại.Bên cạnh đó, ông Mark Esper đánh giá công tác chống dịch COVID-19 hiệu quả và minh bạch của Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu để các nước khác noi theo. Hai nước cũng quyết định hợp tác lâu dài để đối phó với dịch bệnh toàn cầu.Cuối cùng, hai bên nhất trí tăng cường hòa bình và ổn định khu vực thông qua chia sẻ thông tin, hội nghị chính sách cấp cao, tập trận chung, và mở rộng hợp tác theo tinh thần hợp tác Hàn-Mỹ dựa trên giá trị chung về tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền.