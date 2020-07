Cựu Tổng thống Park Geun-hye được giảm án còn 20 năm tù giam

Photo : YONHAP News

Sau khi Tòa án tối cao trả lại hồ sơ vụ án, Tòa án cấp cao Seoul ngày 10/7 đã mở phiên tòa xét xử lại cựu Tổng thống Park Geun-hye, người đang bị tuyên án 30 năm tù giam do liên quan tới vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia, và vụ nghi ngờ nhận hối lộ khoản chi phí hoạt động đặc biệt của Cơ quan tình báo quốc gia (NIS).Trong phiên tòa cùng ngày, mức án của bà Park được giảm xuống còn 20 năm tù giam. Cụ thể, bị cáo bị tuyên 15 năm tù giam và 18 tỷ won (14,9 triệu USD) tiền phạt về tội nhận hối lộ trong vụ bê bối bà Choi Soon-sil, 5 năm tù giam về tội nhận hối lộ chi phí hoạt động đặc biệt của NIS. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn ra lệnh truy thu 3,5 tỷ won (2,9 triệu USD) đối với bà Park.Mức án lần này với bị cáo Park nhẹ hơn bởi Hội đồng xét xử đã bác bỏ phần lớn cáo buộc về tội danh cưỡng ép, và nghi ngờ liên quan đến vụ Phủ Tổng thống lập "bản danh sách trắng giới văn hóa", gồm các tổ chức bảo thủ có khuynh hướng thân Chính phủ Park Geun-hye được Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc tiến cử để được Chính phủ hỗ trợ tích cực.Ngoài ra, Tòa án nhận định bà Park hầu như không hưởng lợi khoản tiền nào cho cá nhân. Hơn nữa, nếu hết thời hạn chấp hành án tù, bà cũng không thể tham gia hoạt động chính trị, nên tòa đã giảm mức án.Lần này, bà Park tiếp tục viện lý do sức khỏe, không tham dự phiên xét xử, tương tự như các phiên tòa từ tháng 10 năm 2017 cho tới nay.Trong phiên tòa phúc thẩm lần thứ nhất, bị cáo bị tuyên 25 năm tù giam, 20 tỷ won (16,6 triệu USD) tiền phạt trong vụ bê bối Choi Soon-sil, và 5 năm tù giam, 2,7 tỷ won (2,2 triệu USD) tiền phạt trong vụ NIS. Tuy nhiên, Hội đồng toàn bộ thẩm phán Tòa án tối cao đã trả hồ sơ vụ án Choi Soon-sil cho Tòa án cấp dưới vào tháng 8 năm ngoái, và vụ NIS vào tháng 11 cùng năm.Trong phiên tòa lần này, luật sư của bà Park tiếp tục khẳng định bị cáo vô tội, giải thích rằng cựu Tổng thống đã lập ra Quỹ Mir và Quỹ K-Sports bằng nguồn vốn góp của doanh nghiệp do xét thấy việc hỗ trợ cho lĩnh vực kinh tế sáng tạo, văn hóa, thể thao mang lại lợi ích cho quốc gia. Luật sư thừa nhận về việc các quỹ này có huấn luyện ngựa đua, nhận tiến cử từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ để hỗ trợ, nhưng đây không phải là hành vi cố ý phạm tội.Về cáo buộc nhận hối lộ khoản chi phí hoạt động của NIS, luật sư bà Park giải thích bị cáo đã không nhận thức được tính phi pháp, chỉ biết rằng NIS có một nguồn ngân sách và khoản tiền này được sử dụng theo thông lệ từ trước tới nay, nên đã ra chỉ thị sử dụng số tiền này. Do vậy, bị cáo phải được tuyên vô tội với cáo buộc liên quan.Ngoài ra, cựu Tổng thống Park chưa hề được hưởng lợi cá nhân từ vụ bê bối Choi Soon-sil, không hề hay biết bà Choi đã đạp đổ niềm tin của bản thân. Luật sư đề nghị Tòa án giảm án, do bị cáo đã chịu trách nhiệm lớn về mặt chính trị, cũng như đã bị giam giữ trong thời gian dài, sức khỏe yếu dần.Bà Park Geun-hye bị khởi tố vào tháng 4 năm 2017 với tội danh cấu kết với bạn thân là bà Choi Soon-sil, nhận hối lộ hoặc yêu cầu hối lộ tổng cộng 43,3 tỷ won (36 triệu USD), trong đó có khoản hỗ trợ ngựa đua của Phó Chủ tịch tập đoàn điện tử Samsung Lee Jae-yong cho con gái bà Choi là Chung Yoo-ra, khoản tài trợ của doanh nghiệp cho Trung tâm năng khiếu thể thao mùa đông và các khoản đóng góp của doanh nghiệp cho Quỹ Mir và Quỹ K-Sports. Tiếp đó, bà bị khởi tố tiếp với nghi ngờ nhận 3,65 tỷ won (3 triệu USD) khoản chi phí hoạt động đặc biệt của NIS từ các cựu Giám đốc cơ quan này từ tháng 5 năm 2013 tới tháng 9 năm 2016.