Số vụ ăn trộm trên mạng của tin tặc Bắc Triều Tiên gia tăng

Photo : YONHAP News

Nhật báo Telegraph của Anh ngày 12/7 (giờ địa phương) đưa tin Bắc Triều Tiên đã lợi dụng xu thế giao dịch trực tuyến gia tăng trong thời kỳ dịch COVID-19 để thực hiện các hành vi phạm pháp.Một tin tặc của miền Bắc đã ăn trộm thông tin thẻ tín dụng khách hàng từ trang web của hãng "Claire's", doanh nghiệp sở hữu chuỗi cửa hàng nhượng quyền về đồ trang sức thời trang, trong suốt nhiều tuần. Vào ngày 20/3 vừa qua, lợi dụng việc doanh nghiệp này đóng cửa các cửa hàng do lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19, tin tặc miền Bắc đã lập ra một tên miền giả tương tự như tên của doanh nghiệp trên (claires-asset.com). Sau đó, tin tặc cấy mã độc vào trang web của công ty để chuyển các thông tin cá nhân của khách hàng sang tên miền giả. Hãng Claire's đã loại bỏ mã độc vào 13/6 dựa theo khuyến cáo của công ty an ninh mạng Sansec.Cuối năm ngoái, tin tặc Bắc Triều Tiên giả danh là nhà tuyển dụng, tiếp cận nhân viên của các doanh nghiệp châu Âu và Trung Đông, ăn trộm thông tin địa chỉ email của họ, sau đó gửi đề nghị thanh toán giả mạo cho doanh nghiệp khác, hòng ăn trộm ngoại tệ.Nhà nghiên cứu Kayla Izenman thuộc Viện Nghiên cứu quốc phòng và an ninh hoàng gia Anh (RUSI) ví Bắc Triều Tiên như một "băng trộm trên mạng".Tờ báo Anh cho biết nếu so với các vụ trộm cắp trên mạng trong quá khứ của tin tặc miền Bắc, thì giá trị ăn trộm trong các vụ phát sinh gần đây là không đáng kể.Năm 2016, tin tặc Bắc Triều Tiên đã ăn cắp 81 triệu USD từ tài khoản Ngân hàng trung ương Bangladesh, nhưng thất bại trong vụ ăn cắp 1 tỷ USD tiếp theo do bị Ngân hàng Deutsche của Đức và Cục dự trữ liên bang Mỹ phát giác.Liên hợp quốc ước tính số ngoại tệ mà tin tặc Bắc Triều Tiên đã ăn trộm được lên tới 2 tỷ USD, được chính quyền nước này sử dụng vào các chương trình phát triển tên lửa.Tờ báo Anh phân tích việc Mỹ và Liên hợp quốc siết chặt cấm vận, loại Bắc Triều Tiên gần như hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính quốc tế, đã kích động nước này thực hiện các vụ trộm cắp trên mạng.