Photo : YONHAP News

YG Entertainment, công ty quản lý của nhóm nhạc nữ BLACKPINK, ngày 8/9 cho biết video ca khúc "How You Like That" của nhóm đã cán mốc 500 triệu lượt xem trên kênh Youtube vào lúc 3 giờ 50 phút sáng cùng ngày, 73 ngày sau khi được công bố vào ngày 26/6.Như vậy là "How You Like That" trở thành ca khúc K-pop cán mốc 500 triệu lượt xem trên Youtube trong thời gian ngắn nhất, nhanh hơn 40 ngày so với ca khúc "Kill This Love" (111 ngày) cũng của BLACKPINK.Ngoài ra, ca khúc mới "Ice Cream" của BLACKPINK đã đạt mốc 200 triệu lượt xem vào lúc 2 giờ sáng cùng ngày, chỉ mất 10 ngày 13 tiếng sau khi được công bố vào tháng trước, nhanh thứ hai sau "How You Like That", từng chỉ mất một tuần."Ice Cream" và "How You Like That" là hai ca khúc công bố sớm nằm trong album chính thức đầu tiên của BLACKPINK mang tên "THE ALBUM". Lượng đặt mua album trên toàn cầu một tháng qua lên tới 800.000 bản, được kỳ vọng sẽ trở thành album bán chạy nhất trong các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc.