63,2% người dân Hàn Quốc giảm tiêu thụ hải sản sau quyết định xả nước nhiễm xạ ra biển của Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Tổ chức vì người tiêu dùng Hàn Quốc (Consumer Korea) ngày 4/5 đã công bố kết quả khảo sát với 500 người tiêu dùng từ 20 đến 59 tuổi đang sinh sống tại thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi, về hành vi tiêu dùng hải sản sau khi Nhật Bản quyết định xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển.Kết quả cho thấy 63,2% người được hỏi trả lời đã giảm tiêu thụ thủy hải sản nói chung, 36,2% cho rằng không thay đổi hành vi tiêu dùng.Về ảnh hưởng từ quyết định của Tokyo về việc xả nước thải nhiễm xạ ra biển tới việc tiêu thụ hải sản trong tương lai, 91,2% cho rằng sẽ giảm lượng tiêu thụ, tức tiêu thụ thủy hải sản sẽ còn thu hẹp hơn trong thời gian tới.Nhật Bản dự kiến xả nước nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử sau hai năm nữa, song lo ngại về tính an toàn của thủy hải sản đã và đang ngày càng gia tăng. Tổ chức vì người tiêu dùng Hàn Quốc cho biết mức độ lo ngại về thủy hải sản xuất xứ Nhật Bản là rất cao với 6,69/7 điểm.Ngoài ra, 69,6% người được hỏi trả lời rằng không tin tưởng vấn đề quản lý an toàn thủy hải sản xuất xứ từ Nhật Bản. Khi mua thủy sản sản tại chuỗi siêu thị, chợ hay các trang mua sắm trực tuyến, số người được hỏi cho biết sẽ kiểm tra thông tin nguồn gốc xuất xứ là 95,2%, trong khi đó con số này chỉ đạt 77,9% đối với trường hợp ăn bên ngoài hay gọi món về nhà.Mức độ tin cậy về thông tin nguồn gốc xuất xứ (xét trên thang điểm 7) đối với chuỗi siêu thị lớn là 5,49 điểm, trang thương mại điện tử 4,46 điểm, chợ đầu mối và chợ hải sản đầu mối là 3,91 điểm.54,4% người được hỏi cho rằng “cấm tuyệt đối việc nhập thủy hải sản nguồn gốc từ Nhật Bản vào trong nước” là chính sách cần thiết cho sự an toàn của thủy hải sản; 27,8% lựa chọn phương án “tăng cường quản lý về tính an toàn và nguy cơ nhiễm phóng xạ của thủy sản Nhật Bản"; 6,4% trả lời “yêu cầu ghi rõ nguồn gốc xuất xứ thủy sản và tăng cường rà soát”.Khảo sát được thực hiện vào ngày 22-23/4 và kết quả được công bố trên tạp chí Báo cáo người tiêu dùng số tháng 4 do Tổ chức vì người tiêu dùng Hàn Quốc phát hành.