Ra mắt Nhóm chuyên gia đối tác vắc-xin toàn cầu Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 10/6 cho biết “Nhóm chuyên gia đối tác vắc-xin toàn cầu Hàn-Mỹ” đã được ra mắt và tổ chức cuộc họp trực tuyến đầu tiên vào một ngày trước.Theo Phủ Tổng thống, cuộc họp đã diễn ra trong vòng một giờ, bắt đầu từ 8 giờ tối ngày 9/6 (giờ Hàn Quốc), hai bên đã tập trung thảo luận về việc sản xuất vắc-xin, phương án mở rộng nguyên vật liệu, nghiên cứu và phát triển, kế hoạch đào đạo nhân lực và bàn bạc về kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.Ngoài ra, các quan chức tham dự nhất trí tổ chức họp định kỳ, xây dựng lộ trình tham vấn và nhiệm vụ để thảo luận một cách có hệ thống trong tương lai, rà soát kết quả định kỳ sau đó trao đổi phương án hoạt động.Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5 vừa qua tại Washington, lãnh đạo hai nước đã nhất trí thành lập "Nhóm chuyên gia đối tác vắc-xin toàn cầu Hàn-Mỹ" nhằm tăng cường năng lực ứng phó chung đối với các bệnh truyền nhiễm thông qua hợp tác vắc-xin quốc tế nói chung và mở rộng sản xuất vắc-xin COVID-19 nói riêng.Phía Hàn Quốc có 13 quan chức tham dự như Bộ Y tế và phúc lợi, Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Ngoại giao, Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS). Phía Mỹ có 12 quan chức tham dự gồm Cố vấn đặc biệt của Tổng thống về vấn đề y tế và an ninh toàn cầu, quan chức cấp cao Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng, Bộ Y tế Mỹ và các cơ quan liên quan.