Đập Supung của Bắc Triều Tiên phát điện toàn bộ công suất

Photo : KBS News

Đập Supung của Bắc Triều Tiên được xác định là đang sản xuất điện năng toàn công suất trở lại, sau một thời gian chỉ hoạt động một phần công suất.Đập Supung nằm ở huyện Sakju, tỉnh Bắc Pyongan, thuộc khu vực biên giới Trung-Triều, được xây dựng vắt ngang sông Amnok, có quy mô phát điện lớn nhất tại miền Bắc với công suất là 800.000 KW. Tất cả các cửa xả của đập được xác định là đều được mở để phát điện, khác hẳn với hồi tháng 2 năm nay.Đập Supung hiện do phía Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đồng quản lý. Có tổng cộng 7 máy phát điện, trong đó máy số 1,4,5 là do Trung Quốc quản lý, máy số 3,6,7 là do Bắc Triều Tiên quản lý, máy số 2 thì cả hai bên cùng quản lý một cách linh hoạt.Tuy nhiên, tình hình gần đây đã có sự thay đổi. Do Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng nhất trong vòng 10 năm, nên phần lớn điện sản xuất từ nơi này được truyền về Trung Quốc. Trong tháng trước, Trung Quốc nhập khẩu 35.000 KW điện từ Bắc Triều Tiên, tăng vọt 62% so với cùng kỳ năm ngoái.Việc miền Bắc xuất khẩu điện không vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Do đó, nước này dự kiến sẽ tiếp tục cung cấp điện cho khu vực Đông Bắc Trung Quốc.Bắc Triều Tiên đang chuyển hướng từ xuất khẩu than đá sang xuất khẩu điện, trong bối cảnh việc xuất khẩu than đá bị chặn đứng do lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế và phải phong tỏa biên giới để phòng dịch COVID-19.