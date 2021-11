Lao động có việc làm tháng 10 tại Hàn Quốc tăng 652.000 người

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 10/11 công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 10". Trong tháng trước, lao động có việc đạt 27.741.000 người, tăng 652.000 người so với một năm trước. Lao động có việc làm tại Hàn Quốc đã tăng 8 tháng liên tiếp kể từ tháng 3 vừa qua, mức tăng cũng hai tháng liền trên ngưỡng 600.000 người bất chấp làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 4 vẫn đang tiếp diễn.Lao động có việc làm tăng ở mọi nhóm tuổi, trừ nhóm 30 tuổi. Trong đó, nhóm trên 60 tuổi tăng 352.000 người, nhóm 20 tuổi tăng 168.000 người, nhóm 50 tuổi tăng 124.000 người, nhóm 40 tuổi tăng 20.000 người. Ngược lại, nhóm 30 tuổi giảm 24.000 người.Xét theo ngành công nghiệp, lao động có việc làm ngành y tế, dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 300.000 người, ngành vận tải kho bãi tăng 163.000 người, dịch vụ giáo dục tăng 108.000 người. Ngành nhà hàng và khách sạn, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, cũng tăng 22.000 người trong tháng 10, xu hướng tăng hai tháng liên tiếp, được phân tích là nhờ Chính phủ nới lỏng tiêu chuẩn về tụ tập riêng tư, cộng với tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin ngày một tăng. Ngược lại, lao động ngành chế tạo giảm 13.000 người, đà giảm ba tháng liên tiếp.Tỷ lệ tuyển dụng lao động trên 15 tuổi đạt 61,4%, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Số người thất nghiệp là 788.000 người, giảm 241.000 người so với một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,9% xuống còn 2,8%, mức thấp nhất xét riêng các tháng tháng 10 kể từ năm 2013 (2,7%).Dân số không tham gia hoạt động kinh tế đạt 16.620.000 người, giảm 116.000 người, xu hướng giảm 8 tháng liên tiếp.Cục Thống kê quốc gia đánh giá tuyển dụng đang duy trì đà hồi phục, được phân tích là nhờ sự chuyển đổi kỹ thuật số, không tiếp xúc, tình hình xuất khẩu khả quan, hiệu ứng cơ sở khi so sánh với cùng kỳ năm ngoái.Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng vẫn khó để dự báo về tình hình tuyển dụng tháng 11. Đó là bởi ngoài các yếu tố tích cực như Chính phủ chuyển đổi sang từng bước khôi phục đời sống thường nhật, tâm lý tiêu dùng hồi phục, tỷ lệ tiêm chủng tăng, vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố bất ổn khác như số ca nhiễm COVID-19 vẫn ở mức cao và sự thay đổi cơ cấu công nghiệp.