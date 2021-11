Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 25/11 đã tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ủy ban nhân quyền quốc gia (25/11/2001-25/11/2021).Trong bài phát biểu chúc mừng, Tổng thống nhấn mạnh đôi lúc, việc phê phán chính sách của Chính phủ và yêu cầu đề án thay thế cũng là trách nhiệm của Ủy ban nhân quyền. Chính phủ sẽ đảm bảo triệt để cho hoạt động độc lập của Ủy ban nhân quyền.Tổng thống nhấn mạnh sự tự do và bình đẳng mà Hàn Quốc có được ngày hôm nay là nhờ sự cống hiến, hy sinh của không biết bao nhiêu người. Những quyền lợi và sự tôn nghiêm sẽ có thể biến mất chỉ vì một phút lơ là. Qua đây, Tổng thống khích lệ hoạt động tích cực của Ủy ban nhân quyền trong thời gian tới.Tổng thống đánh giá cao vai trò của Ủy ban nhân quyền, như trong việc lập Luật cấm phân biệt đối xử với người khuyết tật năm 2007, việc áp dụng chế độ Nhà nước chịu trách nhiệm về các bệnh nhân mất trí nhớ. Dưới sự nỗ lực của Ủy ban nhân quyền quốc gia, vấn nạn xử phạt học sinh bằng "roi vọt" đã biến mất, hành vi phân biệt đối xử dựa trên độ tuổi khi tuyển dụng hay xét thăng tiến đã bị cấm, hành vi bắt nạt nơi công sở được nhận thức như một vấn đề nhân quyền nghiêm trọng, người giúp việc được bảo hộ dựa theo Luật tiêu chuẩn lao động. Cũng chính Ủy ban nhân quyền đã lan tỏa nhận thức rằng cụm từ "màu da" cũng có thể trở thành một sự phân biệt chủng tộc, hay thông lệ điểm danh từ học sinh nam đầu tiên cũng đã biến mất.Tuy nhiên, Tổng thống chỉ ra rằng Hàn Quốc vẫn chưa lập được luật cơ bản về nhân quyền hay cấm hành vi phân biệt đối xử trong vòng 20 năm qua, mà mới chỉ dừng lại trong quy phạm của Luật Ủy ban nhân quyền quốc gia. Đây là một bài toán mà Hàn Quốc nhất định phải giải quyết nếu muốn trở thành một quốc gia phát triển về nhân quyền. Ủy ban nhân quyền quốc gia phải tập trung nguồn lực để lập ra một quy định mới về nhân quyền, phù hợp với sự thay đổi của thời đại.Phát biểu này của Tổng thống được phân tích là nhằm thể hiện quan điểm cần thiết lập Luật cấm phân biệt đối xử, một vấn đề đang có nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều trong chính giới, tổ chức xã hội và tôn giáo.Tổng thống cũng chỉ ra rằng mặc dù tự do chính trị đã được gia tăng đáng kể so với cách đây 20 năm, nhưng Hàn Quốc vẫn còn nhiều thiếu sót trong việc đảm bảo nhân quyền về kinh tế, xã hội.Vấn đề nhân quyền nổi cộm hiện nay đó là giải quyết được sự cách biệt trong quá trình đẩy lùi dịch COVID-19, đối phó với khủng hoảng khí hậu, chuyển đổi kỹ thuật số. Sự tồn tại và vai trò của Ủy ban nhân quyền sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn. Tổng thống đề nghị Ủy ban nhân quyền quốc gia tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới.