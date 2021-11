FKI dự đoán kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc năm 2021 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 30/11 cho biết theo kết quả phân tích tình hình xuất khẩu thời gian gần đây, kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc năm nay dự kiến đạt cao kỷ lục, tiến tới kỷ nguyên kim ngạch xuất khẩu đạt 700 tỷ USD vào năm 2024.FKI cho biết kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, ước tính tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt trên dưới 645 tỷ USD. Nếu đúng như dự đoán, thì đây sẽ là thành tích cao kỷ lục từ trước đến nay.Nếu xuất khẩu Hàn Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 2,97% trong 5 năm qua (2017-2021) thì kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt 700 tỷ USD vào năm 2024.Tính đến năm 2019, trước khi bùng phát dịch COVID-19, chỉ có 5 quốc gia đạt kim ngạch xuất khẩu hàng năm hơn 700 tỷ USD là Trung Quốc, Mỹ, Đức, Hà Lan và Nhật Bản.FKI giải thích xuất khẩu Hàn Quốc đã duy trì ở mức 500 tỷ USD từ năm 2011-2020, dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng hai chữ số vào năm 2021 và sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong tương lai nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong nước.Theo FKI, các khoản đầu tư táo bạo của doanh nghiệp trong nước vào lĩnh vực tăng trưởng mới như pin thứ cấp, sinh học và sức khỏe, màn hình OLED và xe điện đã bắt đầu gặt hái thành quả trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng.Thương mại toàn cầu dự kiến tăng trưởng trong khoảng 3% đến năm 2025, sau dịch COVID-19, cũng được coi là một yếu tố tích cực cho tăng trưởng xuất khẩu.Tuy nhiên, bài toán hiện nay của nền kinh tế Hàn Quốc là tạo việc làm gắn liền với tăng trưởng xuất khẩu.FKI nhận định mặc dù xuất khẩu mặt hàng có giá trị gia tăng cao đang tăng nhưng đóng góp của xuất khẩu trong việc tạo công ăn việc làm lại có xu hướng giảm kể từ năm 2016 do phân công lao động, tức chuyên môn hóa người sản xuất trong lĩnh vực nhất định, ngày càng sâu sắc và năng suất lao động gia tăng. Điều này là do hiệu quả tạo việc làm trong lĩnh vực chíp bán dẫn tương tối thấp, chỉ chiếm chưa tới 20%.Bên cạnh đó, các bài toán thương mại cấp bách khác mà Hàn Quốc cần thực hiện gồm sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung về dịch vụ và đầu tư, nhanh chóng phê chuẩn và đưa Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) Hàn-Indonesia có hiệu lực, xúc tiến sửa đổi Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ và bãi bỏ các hạn chế xuất khẩu lẫn nhau giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.