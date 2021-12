Chính phủ Hàn Quốc thừa nhận ước tính sai về tỷ lệ số ca COVID-19 nặng dẫn đến thiếu giường bệnh

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 9/12, Hàn Quốc ghi nhận thêm 7.102 ca nhiễm COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp trên ngưỡng 7.000 ca. Trong đó, số ca nhiễm tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận là khoảng 5.400 ca, chiếm 76%.Số ca nhiễm biến thể mới Omicron tăng thêm 22 ca, tổng cộng là 60 ca. Số ca bệnh nặng là 857 ca, cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 là 0,82%.Hàn Quốc bắt đầu lộ trình từng bước khôi phục đời sống thường nhật từ 1/11 vừa qua. Nhưng chỉ sau 5 tuần, số ca nhiễm mới đã vượt ngưỡng 7.000 ca, tăng gấp 2,6 lần so với con số 2.600 ca của ngày 3/11. Cùng với đó, số ca bệnh nặng cũng tăng 2,4 lần, từ 343 ca lên 840 ca.Ông Lee Ki-il, quan chức phụ trách kiểm soát dịch bệnh thuộc Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc, ngày 29/10 từng nhận định nếu số ca nhiễm là 10.000 ca, tỷ lệ ca bệnh nặng là 1,5% và bệnh nhân thường nằm viện 10 ngày thì sẽ cần khoảng 1.500 giường bệnh. Chính phủ sẽ đảm bảo đủ số giường bệnh này.Tuy nhiên, Chính phủ trên thực tế đã thừa nhận đưa ra ước tính sai về số ca bệnh nặng, dẫn đến tình trạng thiếu giường bệnh nghiêm trọng cho những ca bệnh nặng, tập trung chủ yếu ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận.Trưởng Ban chiến lược xã hội Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Son Young-rae ngày 8/12 cho biết tỷ lệ ca bệnh nặng hiện nay chiếm 2-2,5%, cao hơn so với giả định ban đầu là 1,6%, do đó công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng đang ngày càng tăng.Theo kết quả dự đoán về số ca nhiễm và ca bệnh nặng được Chính phủ ủy thác nghiên cứu trước khi bắt đầu lộ trình từng bước khôi phục cuộc sống thường nhật, đến tháng 4 năm 2022, số ca nhiễm sẽ rơi vào khoảng 20.000 ca, trong đó số ca bệnh nặng có thể lên tới khoảng 2.000 ca.Chính phủ cho biết vẫn có thể đảm bảo giường bệnh cho các ca bệnh nặng nếu số ca nhiễm COVID-19 mới lên tới 10.000 ca/ngày. Tuy nhiên, nếu vượt quá ngưỡng này, Chính phủ sẽ cần phải điều chỉnh đáng kể hệ thống y tế, và có thể phải thực hiện đối sách đặc biệt.