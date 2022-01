Trung Quốc lần đầu phát sóng phim truyền hình Hàn Quốc sau 6 năm

Photo : YONHAP News

Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Trung Quốc cho biết phim truyền hình Hàn Quốc "Sư Nhâm Đường, Nhật ký ánh sáng" (tựa đề tiếng Anh: "Saimdang, Memoir of Colors") đã được phát sóng trên kênh truyền hình internet "Mango TV" và "Kênh giải trí Hồ Nam" phát sóng mặt đất của Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam, Trung Quốc, từ ngày 4/1.Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, một phim truyền hình của Hàn Quốc được phát sóng trên đài truyền hình phát sóng mặt đất và nền tảng truyền hình intenret chính thức của Trung Quốc, tính từ nửa cuối năm 2016, thời điểm bùng nổ mâu thuẫn Hàn-Trung liên quan tới vấn đề Seoul triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).Vào tháng trước, phim điện ảnh “Oh! My Gran” (tựa tiếng Việt: Bà tôi là công chúa) được công chiếu tại Trung Quốc sau 6 năm, khiến dư luận kỳ vọng Bắc Kinh có khả năng sẽ dỡ bỏ lệnh cấm với làn sóng văn hóa Hallyu.Kênh "Mango TV" đã mua bản quyền phát sóng bộ phim truyền hình Hàn Quốc từ nửa cuối năm 2016 để phát sóng đồng thời với thời gian chiếu tại Hàn Quốc, nhưng không thể thực hiện do mâu thuẫn THAAD.Phim truyền hình "Sư Nhâm Đường, Nhật ký ánh sáng" được đài truyền hình SBS Hàn Quốc sản xuất vào năm 2016, phát sóng vào năm 2017.Một quan chức Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Trung Quốc cho biết bộ phim này đã được Tổng cục quảng bá phát thanh truyền hình quốc gia Trung Quốc thẩm định xong từ cách đây 6 năm nhưng bị trì hoãn phát sóng do lệnh cấm vận với làn sóng Hallyu.Chính phủ Trung Quốc vẫn một mực phủ nhận sự tồn tại của lệnh cấm vận Hallyu, nên đã không thông báo trước về việc phát sóng bộ phim này. Tuy nhiên, không có bộ phim truyền hình Hàn Quốc nào khác được thông qua thẩm định kể từ sau khi Trung Quốc siết chặt lệnh cấm vận với làn sóng Hallyu.