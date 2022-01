Tăng trưởng GDP Hàn Quốc năm 2021 đạt 4%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 25/1 công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc năm 2021 đã tăng trưởng 4% so với năm trước.Cụ thể, tiêu dùng tư nhân và xuất khẩu, hai lĩnh vực từng giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đã tăng lần lượt 3,6% và 9,7% so với năm 2020, đầu tư thiết bị và tiêu dùng Chính phủ tiếp tục xu hướng tăng.Tốc độ tăng trưởng GDP quý IV năm 2021 là 1,1%. Theo từng quý, tăng trưởng kinh tế trong quý I và II năm ngoái lần lượt là 1,7% và 0,8%, sau đó chững lại trong quý III với 0,3% do ảnh hưởng của làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 4 và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, rồi tăng lên 1,1% ở quý IV.Trong quý IV, tiêu dùng tư nhân tăng do tiêu dùng dịch vụ như khách sạn, thực phẩm, vận tải tăng 1,7%. Tiêu dùng Chính phủ tăng 1,1%, tập trung vào chi tiêu hàng hóa, chi bảo hiểm y tế. Đầu tư xây dựng tăng 2,9% ở cả xây dựng dân dụng và xây dựng các tòa nhà, song đầu tư thiết bị giảm 0,6% do máy móc giảm.Xuất khẩu tăng 4,3%, chủ yếu là ở các mặt hàng như chíp bán dẫn, than đá và chế phẩm dầu mỏ. Nhập khẩu tăng 4,3%, do nhập khẩu dầu thô, chế phẩm hóa học tăng.Quy mô tăng ở ngành chế tạo và ngành dịch vụ mở rộng, và ngành xây dựng cũng đảo chiều từ giảm sang tăng trưởng. Ngành nông, lâm, thủy sản tăng 1,3%, chủ yếu ở lĩnh vực trồng trọt. Ngành chế tạo tăng 1,1% nhờ máy tính, điện tử và thiết bị quang học, thiết bị điện tăng.Ngành xây dựng tăng 2,2% nhờ xây dựng dân dụng và xây dựng các tòa nhà đều tăng trưởng; ngành kinh doanh điện, gas đô thị, nước sinh hoạt giảm 0,8%, tập trung ở lĩnh vực điện.Ngành dịch vụ tăng 1,3%, chủ yếu ở lĩnh vực tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như buôn bán sỉ và lẻ, nhà hàng, khách sạn, giao thông vận tải, văn hóa và các dịch vụ khác.Tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế quý IV giảm 0,5% so với quý III do điều kiện thương mại xấu đi.