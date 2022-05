Hàn Quốc ghi nhận thêm 5 ca COVID-19 mắc biến thể phụ BA.2.12.1

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 10/5 công bố tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca mắc biến thể BA.2.12.1, biến thể phụ của biến thể Omicron tàng hình (BA.2), được biết đến với sức lây lan cao gấp 20% so với biến thể BA.2. Như vậy, tổng số ca mắc biến thể phụ này tại Hàn Quốc tăng lên thành 6 ca, đều là các trường hợp nhập cảnh từ Mỹ.Cơ quan phòng dịch đang tiến hành điều tra dịch tễ với 14 người tiếp xúc gần với các ca nhiễm, nhưng vẫn chưa xác định thêm ca nào khác.Biến thể BA.2.12.1 được phát hiện lần đầu tại New York, Mỹ vào tháng 12 năm ngoái. Số ca mắc biến thể này tại Mỹ đang tăng, khiến tổng số ca mắc mới gia tăng liên tiếp trong vòng 5 tuần qua.Trong thời gian qua, biến thể Omicron tàng hình được biết đến là có sức lây lan nhanh nhất, cao hơn 30% so với biến thể Omicron. Biến thể phụ lần này lại còn lây lan nhanh hơn 20% so với biến thể Omicron tàng hình.Mặt khác, Hàn Quốc không ghi nhận thêm ca mắc tái tổ hợp gen nào. Cho tới thời điểm hiện tại, Hàn Quốc phát hiện tổng cộng 6 ca mắc biến thể tái tổ hợp gen XQ, XE và XM.