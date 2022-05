Bệnh nhân cao huyết áp, tiểu đường gia tăng trong mùa dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Theo kết quả thống kế của Cơ quan Giám định bảo hiểm y tế Hàn Quốc (HIRA), số bệnh nhân cao huyết áp và tiểu đường năm 2020 tăng lần lượt là 440.000 và 220.000 người so với năm 2019, thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát.Nguyên nhân được phân tích là do thời gian ở nhà tăng lên, mức độ vận động giảm, thói quen thường xuyên ăn thức ăn đặt giao tại nhà có độ mặn cao, việc quản lý từ y tế như điều trị tại bệnh viện bị hoãn.Trên thực tế, HIRA cho biết theo kết quả khảo sát với các bệnh nhân cao huyết áp và tiểu đường, 17% trả lời không thể điều trị hoặc thăm khám đầy đủ. 60% trong số này cho biết lý do là bởi lo ngại bị nhiễm COVID-19 khi đến bệnh viện.Cao huyết cao và tiểu đường không chỉ là nguyên nhân khiến tình trạng bệnh của bệnh nhân COVID-19 có thể chuyển biến nặng hơn mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng khác như xuất huyết não, đột quỵ, nhồi máu cơ tim nếu không được quản lý đúng cách.Các chuyên gia nhấn mạnh người mắc các bệnh mãn tính cần phải đến bệnh viện thăm khám ba tháng một lần, kết hợp cùng chế độ ăn uống đều đặn. Chính phủ và chính quyền địa phương đã nối lại chương trình quản lý các bệnh mãn tính phù hợp với lộ trình khôi phục đời sống thường nhật và bắt đầu khởi động lại việc điều trị, thăm khám cho tầng lớp yếu thế trong xã hội.