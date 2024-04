Seoul, Washington và Tokyo nhất trí tăng cường hợp tác bảo vệ công nghệ mới nổi

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 25/4 (giờ địa phương) đã tổ chức Hội nghị cấp cao về mạng lưới bảo vệ công nghệ đổi mới ba bên lần thứ nhất tại thủ đô Washington (Mỹ).Bộ Tư pháp và Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết tại hội nghị, ba bên nhất trí cùng chia sẻ nhận thức rằng hành vi vi phạm biện pháp kiểm soát xuất khẩu của các nước sẽ đe dọa tới nền an ninh của quốc gia. Ba nước nhất trí sẽ tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chuyên trách nhằm đảm bảo ngăn chặn rò rỉ và kiểm soát xuất khẩu các công nghệ mới nổi như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), sinh học.Bộ Tư pháp Hàn Quốc, Bộ Tư pháp Mỹ và Cơ quan Cảnh sát Nhật Bản đã ký ý định thư về hợp tác thực thi luật pháp đối với các vụ làm rò rỉ công nghệ. Bộ Công nghiệp Hàn Quốc, Bộ Thương mại Mỹ và Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản thì ký ý định thư về hợp tác thi hành biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Thông qua đó, ba nước có kế hoạch sẽ tích cực chia sẻ hơn nữa những thông tin và các trường hợp điển hình nhằm bảo vệ công nghệ, thực thi biện pháp kiểm soát xuất khẩu.Việc ra mắt mạng lưới bảo vệ công nghệ mới nổi Hàn-Mỹ-Nhật là bước tiếp theo sau Hội nghị thượng đỉnh ba bên được tổ chức tại Trại David (Mỹ) vào tháng 8 năm ngoái. Khi đó, lãnh đạo ba nước đã nhất trí sẽ tăng cường hợp tác về các biện pháp bảo vệ công nghệ, ngăn chặn các công nghệ tiên tiến do ba nước phát triển bị đánh cắp hay rò rỉ ra nước ngoài trái phép, nhưng không đề cập đến việc bảo vệ công nghệ khỏi rơi vào tay quốc gia thứ ba nào cụ thể.Tuy nhiên, tại hội nghị cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Lisa Monaco chỉ ra rằng ba nước đang phải đối mặt với các tác nhân ác ý giống nhau nên cần phải vận dụng mối quan hệ đối tác hơn bao giờ hết. Bà Monaco đã nhắc đến các nước Trung Quốc, Nga và Iran. Thứ trưởng Monaco giải thích Bộ Tư pháp Mỹ đang đặt ưu tiên vào việc bảo vệ công nghệ AI, bởi đây là công nghệ mới nổi nhất.Tham dự hội nghị, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ Matthew Axelrod phụ trách về chính sách kiểm soát xuất khẩu cho biết Chính phủ Mỹ trong năm ngoái đã truy tố 16 vụ về việc chuyển giao công nghệ nhay cảm liên quan đến Nga, Trung Quốc và Iran.Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tích cực hợp tác với Chính phủ Mỹ và Nhật Bản thông qua Mạng lưới bảo vệ công nghệ đổi mới Hàn-Mỹ-Nhật, nỗ lực để bảo vệ những công nghệ mới nổi có liên quan trực tiếp tới nền kinh tế và an ninh của quốc gia.