WHO lo ngại nguy cơ xuất hiện biến thể COVID-19 mới tại Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Mike Ryan trong buổi hợp báo ngày 17/5 (giờ địa phương) bày tỏ lo ngại làn sóng lây nhiễm COVID-19 tại Bắc Triều Tiên có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện biến thể mới nếu nước này không áp dụng các biện pháp phòng dịch khả thi.WHO đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nguy cơ xuất hiện biến thể mới ở những nơi không kiểm soát được virus sẽ cao hơn. Ông Mike Ryan cho biết WHO sẵn sàng giúp đỡ Bắc Triều Tiên đối phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19, nhưng không có quyền can thiệp vào nước có chủ quyền như miền Bắc.Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình số ca nhiễm gia tăng chóng mặt ở miền Bắc trong khi người dân nước này vẫn chưa được tiêm phòng vắc-xin COVID-19.Tính đến 6 giờ chiều ngày 17/5, Bắc Triều Tiên ghi nhận tổng cộng 1.715.950 ca sốt, trong đó 1.0247.720 ca đã hồi phục hoàn toàn và 691.170 ca đang được điều trị. Tổng số ca tử vong tính đến nay là 62 ca.Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới chỉ ra rằng chính quyền Bắc Triều Tiên là một thành viên của WHO nhưng đã không đưa ra thông báo chính thức nào về việc phát sinh virus, vi phạm rõ ràng nghĩa vụ pháp luật theo “quy tắc y tế quốc tế”.