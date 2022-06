Bắc Triều Tiên chỉ trích việc lãnh đạo Hàn Quốc dự Hội nghị thượng đỉnh NATO

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/6 đăng tải bài viết với nhan đề "Châu Á-Thái Bình Dương không phải là Bắc Đại Tây Dương", trong đó đề cập tới việc lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản lần đầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Bài báo chỉ trích việc Hàn Quốc bắt tay NATO sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng, đối mặt với "di chứng bất ổn an ninh dài hạn không thể chữa trị".Bài viết chỉ trích NATO chính là thủ phạm gây ra sự nổi giận ở Đông Âu. Miền Bắc chỉ ra các dấu hiệu đáng quan ngại về "cơn sóng dữ Bắc Đại Tây Dương" sẽ sớm phá vỡ sự tĩnh lặng trên Thái Bình Dương, như khái niệm chiến lược mới dự kiến được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh NATO chứa nội dung chống lại Trung Quốc, hay việc Mỹ và Hàn Quốc có các động thái quân sự chống lại Bắc Triều Tiên ở khu vực bán đảo Hàn Quốc và lân cận.KCNA nhấn mạnh NATO có dã tâm hình thành một mạng lưới bao vây, cô lập và răn đe Trung Quốc tại vành đai Thái Bình Dương. Tuy nhiên, các quốc gia khu vực Thái Bình Dương, vốn coi NATO là kẻ thù và đối thủ cạnh tranh chiến lược, có quyết tâm và khả năng bảo vệ quốc gia mình khỏi sự can thiệp và xâm lược từ bên ngoài.Những nội dung trên được phân tích là đã thể hiện sự ủng hộ của Bình Nhưỡng với lập trường phản đối quyết liệt NATO của Bắc Kinh. Đồng thời, miền Bắc cũng đứng về phía Nga và Trung Quốc trong quan điểm rằng cuộc tấn công quân sự của Nga với Ukraine bắt nguồn từ sự bành trướng sang phía Đông của NATO.