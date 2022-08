Tổng thống Yoon Suk-yeol chủ trì cuộc họp khẩn cấp về khắc phục thiệt hại do mưa lớn

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 9/8 đã chủ trì cuộc họp đối sách khẩn cấp về tình hình mưa lớn tại các địa phương miền Trung, được diễn ra tại Phòng theo dõi tình hình thiên tai và an toàn thuộc trụ sở Chính phủ ở Seoul.Ông Yoon nhấn mạnh việc phòng ngừa thiệt hại về người là bài toán hàng đầu hiện nay. Các ban ngành hữu quan phải dốc toàn lực để hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm là bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân.Tổng thống chỉ thị các ban ngành hữu quan phải đặc biệt chú ý đảm bảo cả sự an toàn cho các thành viên tham gia khắc phục thiệt hại. Ông Yoon đề nghị không được để xảy ra thêm trường hợp thiệt hại nào về người một cách đáng tiếc. Các ban ngành hữu quan phải xem xét, kiểm tra tình hình một cách kỹ lưỡng.Tổng thống chỉ thị Chính phủ phải tập trung toàn lực để khắc phục nhanh thiệt hại, không để xảy ra thiệt hại lớn lần hai, do dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn trong tối ngày 9/8.Ban đầu, Tổng thống Yoon dự kiến chủ trì cuộc họp Nội các tại trụ sở Chính phủ trong sáng ngày 9/8, nhưng trước tình hình quy mô thiệt hại do mưa lớn ngày càng nghiêm trọng, Tổng thống đã quyết định chủ trì cuộc họp tại Phòng theo dõi tình hình thiên tai và an toàn.Một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết từ đêm hôm trước tới rạng sáng ngày 9/8, Tổng thống đã liên tục theo dõi tình hình thiệt hại do mưa lớn tại nhà riêng, và ra chỉ thị về phương án đối phó.Ông Yoon cũng đã cân nhắc tới việc đến trực tiếp hiện trường thiệt hại hoặc Phòng theo dõi tình hình thiên tai và an toàn ngay trong đêm, nhưng sau khi xét thấy chuyến thăm của Tổng thống ngược lại có thể làm ảnh hưởng tới nguồn lực đối phó, nên ông đã quyết định rà soát tình hình qua điện thoại.Trong khi đó, Thủ tướng Han Duck-soo đã tới thăm ga tàu điện ngầm Dongjak ở Seoul và Trung tâm giám sát lũ lụt sông Hàn vào sáng ngày 9/8, xem xét mực nước sông Hàn hiện tại và tình hình thiệt hại, chỉ thị dốc toàn lực đối phó.