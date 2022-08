Tổng thống Yoon Suk-yeol đề xuất hỗ trợ kinh tế quy mô lớn nếu Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 15/8 đã có bài phát biểu chúc mừng 77 năm Quốc khánh Hàn Quốc (15/8/1945-15/8/2022).Tổng thống nhấn mạnh phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên là điều thiết yếu vì hòa bình bền vững của bán đảo Hàn Quốc, khu vực Đông Bắc Á cũng như toàn thế giới. Ông Yoon đưa ra một "đề xuất táo bạo", đó là Hàn Quốc sẽ hỗ trợ miền Bắc cải thiện kinh tế và đời sống người dân một cách vượt bậc theo từng giai đoạn nếu nước này dừng phát triển hạt nhân, chuyển sang phi hạt nhân hóa một cách thực chất.Tổng thống nêu ra phương án cụ thể là chương trình cung cấp lương thực quy mô lớn cho miền Bắc, hỗ trợ hạ tầng phát và truyền tải điện, dự án hiện đại hóa cảng biển và sân bay thương mại quốc tế, chương trình hỗ trợ nâng cao năng suất nông nghiệp, hỗ trợ hiện đại hóa hạ tầng bệnh viện và y tế, chương trình hỗ trợ đầu tư, tài chính quốc tế.Đề xuất trên mang ý nghĩa Seoul sẽ có thể hỗ trợ kinh tế quy mô lớn chỉ cần Bình Nhưỡng có quyết tâm phi hạt nhân hóa.Mặt khác, trong bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống hối thúc Nhật Bản kế thừa tinh thần tuyên bố chung giữa cố Tổng thống Kim Dae-jung và cố Thủ tướng Obuchi Keizo năm 1998, sớm khôi phục và phát triển quan hệ song phương. Chính phủ và người dân hai nước cần tôn trọng lẫn nhau, hợp tác sâu rộng ở các lĩnh vực kinh tế, an ninh, xã hội, văn hóa, đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế.Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Yoon cam kết sẽ thực thi các chính sách vì người dân thường và người yếu thế trong xã hội, như tăng cường các dịch vụ chăm sóc cho người khuyết tật, hỗ trợ thanh niên, ổn định thị trường nhà ở, đảm bảo phúc lợi cho người yếu thế. Tổng thống nhấn mạnh tình trạng phân hóa trong xã hội đang ngày càng nghiêm trọng, "sự nhảy vọt và đổi mới" là điều cần thiết để giải quyết một cách căn bản vấn đề này.Bên cạnh đó, Tổng thống chỉ ra rằng Phong trào kháng Nhật giành độc lập nhằm xây dựng một quốc gia dân chủ, nơi tự do, nhân quyền và pháp trị được tôn trọng. Trong đó, điều cốt yếu của tinh thần độc lập chính là tự do và nhân quyền. Sứ mệnh thời đại đặt ra với Hàn Quốc trong thời gian tới chính là liên minh với các quốc gia cùng chia sẻ giá trị phổ quát, chống lại những mối đe dọa tự do và nhân quyền, đạt được tự do, hòa bình và thịnh vượng cho người dân toàn thế giới.Các từ khóa chính trong bài phát biểu của Tổng thống lần này là tự do (xuất hiện 33 lần), độc lập (18 lần), người dân (15 lần), hòa bình (9 lần), dân chủ (7 lần).