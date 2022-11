Photo : KBS News

Công nghệ "Robot phẫu thuật loại bỏ sỏi thận" do giáo sư Kwon Dong-soo và các học trò thuộc Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) phát triển và khởi nghiệp đã giành được giải thưởng "Công nghệ đổi mới" tại Hội thảo về robot và hệ thống thông minh (IROS) 2022 được tổ chức tại Kyoto, Nhật Bản từ ngày 23-27/10 vừa qua.Với công nghệ robot này, các bác sĩ theo dõi bệnh nhân qua màn hình, điều khiển robot từ xa, tìm ra vị trí của sỏi thận thông qua một ống nội soi mềm có đường kính chỉ 2,8mm, robot sẽ nghiền sỏi thận bằng tia laser và lấy ra ngoài.Công nghệ này được đánh giá là tiện lợi và có độ chính xác cao hơn so với bác sĩ trực tiếp thao tác ống nội soi, đồng thời còn giảm rủi ro bị phơi nhiễm tia phóng xạ. Công nghệ đã được cấp phép sản xuất bởi Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS).Đây chính là thành quả nghiên cứu của giáo sư Kwon Dong-soo và 8 học trò thuộc KAIST cùng tạo nên. Ông Kwon là học giả robot kỳ cựu, đã có 27 năm nghiên cứu về robot. Vị giáo sư này cho biết đã quyết định biến nghiên cứu của mình thành một thứ thiết thực phục vụ xã hội, thay vì chỉ dừng lại ở việc để các học trò viết luận văn tốt nghiệp, được cấp bằng sáng chế.Còn nhiều robot khác là thành quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu KAIST, như robot pha chế cà phê thay cho con người, robot chế biến món gà rán.Từ năm 2014 cho tới tháng 9 năm nay, tổng số công ty khởi nghiệp xuất thân từ KAIST là 185 người bao gồm cả các giáo viên và sinh viên. Trong đó, có 20% là khởi nghiệp trong vòng hai năm trở lại đây, thành quả từ sự mở rộng một cách đa dạng các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của KAIST.Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp KAIST Kim Young-tae nhấn mạnh phải tạo cơ hội để các nhân tài có năng lực khoa học công nghệ hàng đầu phát huy được tiềm năng của họ thì mới có thể tạo ra động lực đổi mới. Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc đang tiếp tục nỗ lực hỗ trợ thương mại hóa các công nghệ của các nhà nghiên cứu của viện, để vươn mình trở thành một thánh địa khởi nghiệp mới.