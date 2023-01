Hàn Quốc nhập khẩu kimchi từ Trung Quốc cao kỷ lục trong năm 2022

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê thương mại của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, trong năm 2022, kim ngạch nhập khẩu kimchi đạt 169,4 triệu USD, tăng 20,4% so với một năm trước, mức cao kỷ lục. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 12 năm sau năm 2010. Tất cả đều là kimchi nhập khẩu từ Trung Quốc.Trong năm ngoái, giá nguyên liệu muối kimchi Kimjang tăng vọt, giá kimchi trong nước cũng tăng theo, nên doanh nghiệp trong nước có xu hướng nhập khẩu kimchi từ Trung Quốc với giá rẻ hơn. Hãng thực phẩm CJ CheilJedang và Daesang đã nâng giá kimchi lên khoảng 10% trong năm ngoái.Giá kimchi nhập khẩu trong năm ngoái đạt khoảng 643 USD/tấn, bằng 18,8% so với kimchi xuất khẩu của Hàn Quốc. Tức kimchi nhập khẩu từ Trung Quốc có giá rẻ bằng một phần năm kimchi xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước.Trong năm 2022, kim ngạch xuất khẩu kimchi đạt 148,2 triệu USD, giảm 11,9%, lần đầu giảm sau 7 năm. Xuất khẩu kimchi từng tăng vọt từ 149,9 triệu USD năm 2019 lên 144,5 triệu USD trong năm 2020, tăng tiếp lên 159,9 triệu USD vào năm 2021, mức cao kỷ lục. Điều này được phân tích là do người tiêu dùng thế giới coi kimchi là thực phẩm tốt cho sức khỏe, giúp nâng cao khả năng miễn dịch trong đợt bùng phát dịch COVID-19. Tuy nhiên, bước sang năm 2022, đại dịch được kiểm soát, nên xuất khẩu kimchi có chiều hướng giảm. Trong đó, xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 61 triệu USD, chiếm nhiều nhất, sau đó tới Mỹ (29,1 triệu USD), Hong Kong (7,2 triệu USD), Hà Lan (6,4 triệu USD).