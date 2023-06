Đợt nắng nóng gay gắt tại Hàn Quốc đến sớm hơn mọi năm

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc đã bắt đầu đón đợt nắng nóng gay gắt mùa hè, đặc biệt thủ đô Seoul ngày 18/6 đã phát lệnh chú ý nắng nóng đầu tiên trong năm nay, khi nhiệt độ cùng ngày lên đến 32,6 độ, là mức cao nhất trong năm.Ánh nắng mặt trời chói chang càng gây nhiều ảnh hưởng cho những người làm việc cả ngày tại các công trường và ngoài trời. Một công nhân cho biết anh cảm thấy khá mệt mỏi vì thời tiết đột ngột chuyển nóng, thời gian nghỉ ngơi thường ngày là 10 phút, song vào ngày 18/6 đã phải nghỉ tận 15-20 phút.Bên cạnh Seoul, các khu vực khác như tỉnh Gangwon và khu vực Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) cũng ban lệnh chú ý nắng nóng.Cái nóng vẫn tiếp tục đạt đỉnh vào ngày 19/6, với nhiệt độ lên tới trên dưới 34 độ C tại khu vực thủ đô, vùng đất liền miền Trung, và khu vực Honam.Theo phân tích, chiều gió thổi đang thay đổi theo khí áp cao, luồng gió từ phía Đông đi ngang dãy núi Baekdudaegan (Bạch Đầu Đại Cán) đã kéo nhiệt độ khu vực phía Tây lên cao.Do ảnh hưởng từ thời tiết nóng bức, trường hợp tử vong được chẩn đoán là do nắng nóng đã xảy ra sớm hơn một tháng so với năm ngoái. Bên cạnh đó, tính đến ngày 17/6, có 104 người bị ảnh hưởng sức khỏe vì nắng nóng trong năm nay, nhiều hơn 20 người so với cùng kỳ năm 2022.Người dân được khuyến nghị hạn chế hoạt động ngoài trời vào khung giờ trưa chiều, khi ánh nắng mạnh nhất, trường hợp bắt buộc ra ngoài thì phải đội nón hoặc mang dù, uống nhiều nước. Người làm việc tại công trường ngoài trời hoặc nhà kính cũng phải đặc biệt chú ý.Theo dự báo, thời tiết nắng nóng sẽ dần dịu lại từ ngày 20/6 do có mưa. Mưa sẽ bắt đầu rơi vào sáng ngày 20/6 tại đảo Jeju (10-40 mm), sau đó sẽ lan ra hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong cùng khu vực phía Nam (5-20 mm).Vào ngày 21/6 sẽ có mưa ở hầu hết các khu vực trên toàn quốc. Tuy nhiên, frông tĩnh gây mưa hiện vẫn đứng yên tại phía Nam Nhật Bản, được phân tích sẽ không ảnh hưởng đến Hàn Quốc. Dự báo nhiệt độ sẽ tăng trở lại sau mưa, vào cuối tuần có thể lên đến trên dưới 30 độ C.