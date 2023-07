Mùa mưa kéo dài dự kiến sẽ bắt đầu tại Hàn Quốc từ ngày 13/7

Photo : YONHAP News

Khắp các địa phương tại Hàn Quốc đang chịu nhiều trận mưa lớn. Dự kiến, mùa mưa kéo dài sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 13/7 do ảnh hưởng từ dải hội tụ gây mưa.Tại thành phố Icheon và Yeoju (tỉnh Gyeonggi), thành phố Wonju (tỉnh Gangwon) sáng 11/7 đã có lượng mưa trên dưới 60 mm, rơi suốt trong vòng một tiếng đồng hồ vào cùng ngày. Chính quyền các địa phương này phải ban cảnh báo chú ý mưa lớn.Ngoài ra, các địa phương ở phía Nam khu vực thủ đô, phía Nam tỉnh Gangwon, tỉnh Nam Chungcheong cũng ban lệnh cảnh báo tương tự.Trong ngày 12/7, dải không khí lạnh và khô trên tầng thượng khí quyển được dự đoán sẽ di chuyển về phía Nam, trong khi làn không khí ấm áp thổi vào tầng dưới khí quyển, tiếp tục tạo ra nhiều đám mây gây mưa lớn trên vùng biển phía Tây. Do đó, từ chiều ngày 11/7 đến sáng ngày 12/7, tại khu vực miền Trung, khu vực Jeolla và phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang sẽ có mưa lớn kéo dài, lượng mưa từ 30-70 mm mỗi giờ.Lượng mưa dự kiến đến ngày 12/7 là 50-120 mm tại miền Trung, khu vực Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla), phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang; trên 200 mm tại phía Nam tỉnh Chungcheong và nhiều nơi tại tỉnh Bắc Jeolla; trên 150 mm tại phía Bắc tỉnh Chungcheong và nhiều nơi ở tỉnh Nam Jeolla, phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang.Thêm vào đó, khu vực Bắc Gyeongsang cũng sẽ có lượng mưa từ 20-80 mm, bờ biển phía Đông tỉnh Gangwon, tỉnh Nam Gyeongsang và đảo Jeju là từ 5-60 mm.Từ ngày 13/7, do ảnh hưởng của dải hội tụ gây mưa, mùa mưa sẽ bắt đầu và kéo dài tại nhiều khu vực nhỏ hẹp.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc phân tích rằng dải hội tụ gây mưa này sẽ ở lại Hàn Quốc từ ngày 13-16/7, hình thành những cơn mưa khác với mưa gây ra bởi áp thấp. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu người dân hết sức chú ý để phòng tránh các thiệt hại do mùa mưa sắp tới, trong tình hình nền đất tại đây đã yếu đi do lượng mưa lớn gần đây.