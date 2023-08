Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 9/8 đưa tin Bắc Triều Tiên đã thông báo đến Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) về kế hoạch tham gia vòng loại thứ hai khu vực châu Á Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026.Nếu miền Bắc thực sự tham gia thì đây là lần trở lại đấu trường World Cup của nước này sau 4 năm, kể từ tháng 11/2019. Vào thời điểm đó, Bình Nhưỡng đã tham gia vòng loại thứ hai khu vực châu Á World Cup Qatar 2022 và tranh đấu với nhiều nước trong đó có Hàn Quốc. Tuy nhiên, nước này đã rút lui giữa chừng do sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 vào năm 2020.Dựa theo bảng xếp hạng của FIFA, Bắc Triều Tiên nằm trong bảng B của vòng loại thứ hai khu vực châu Á cùng với các nước Nhật Bản, Syria, và đội chiến thắng trong vòng loại thứ nhất là Myanmar hoặc Macau.Tuy nhiên, trận đấu vòng loại thường diễn ra lượt đi lượt về tại hai nước tham gia, do đó dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào việc liệu Bình Nhưỡng sẽ mở cửa sân nhà hoặc đến sân khách hay không, do miền Bắc hiện vẫn đang phong tỏa biên giới vì dịch bệnh COVID-19.Theo lịch trình của bảng B, Bắc Triều Tiên sẽ là nước chủ nhà trong trận tranh đấu đầu tiên với Syria vào ngày 16/11. Syria được đánh giá là một đối thủ vừa sức để miền Bắc có thể giành vị trí thứ hai sau Nhật Bản trong bảng B và tiến vào vòng loại cuối cùng.Theo kết quả bốc thăm của FIFA, đội tuyển Việt Nam cùng bảng F với các đội Iraq, Philippines và đội chiến thắng ở vòng loại thứ nhất là Indonesia hoặc Brunei.Tổng số nước dự kiến tham gia vòng loại World Cup được tổ chức tại ba nước Mỹ, Canada và Mexico lần này đã tăng từ 32 nước lên 48 nước, số vé các nước châu Á tham dự vòng chung kết cũng tăng từ 4,5 lên 8,5 suất. Do đó, đội tuyển bóng đá quốc gia Bắc Triều Tiên khả năng cao sẽ có thể đặt chân lên đất Mỹ.