Báo Anh xếp Son Heung-min là cầu thủ xuất sắc nhất Giải bóng đá ngoại hạng Anh vòng 4

Photo : YONHAP News

Theo xếp hạng các cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu thứ 4 Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (EPL) được tờ Daily Mail (Anh) công bố ngày 5/9 (giờ Hàn Quốc), đội trưởng Son Heung-min câu lạc bộ Tottenham đã vượt qua đồng đội James Maddison và "quái vật" Erling Haaland (Manchester City) để giành thứ hạng cao nhất.Tờ Daily Mail đánh giá mặc dù trong ba vòng đấu đầu sau khi EPL khai mạc, Son Heung-min không ghi được bàn thắng nào, nhưng cú hat-trick trong trận đấu với Burnley là một lời nhắc nhở đúng thời điểm về năng lực đáng ghen tị của anh. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Angie Postekoglou, Son Heung-min đóng vai trò chủ đạo trong việc ép sân, và tung ra những đòn tấn công sắc bén khi cần thiết.Trong trận đấu trước câu lạc bộ Burnley diễn ra vào ngày 2/9 vừa qua, Son Heung-min đã ghi được ba bàn thắng, góp phần lớn giúp Tottenham giành chiến thắng chung cuộc 5-2.Trong kết quả bỏ phiếu trực tuyến trên trang chủ chính thức của EPL với hơn 40.000 tham gia, Son Heung-min giành được 58,4% số phiếu, áp đảo người đồng đội Maddison (27,1%), giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" (Player of the match). Tên tuổi của anh cũng nằm trong "Đội hình tiêu biểu" (Best 11) do đài BBC, hay Ban thư ký EPL bình chọn.