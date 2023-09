Hàn Quốc giành thêm nhiều huy chương vàng tại ASIAD lần thứ 19

Photo : YONHAP News

Đoàn thể thao Hàn Quốc tiếp tục mang về nhiều tin vui cho người hâm mộ thể thao nước nhà trong ngày thi đấu thứ ba tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) Hàng Châu 2022 lần thứ 19.Trong ngày thi đấu 26/9, các vận động viên xứ sở kimchi đã giành được tổng cộng 4 huy chương vàng ở 4 bộ môn khác nhau.Tại nội dung 10m súng trường hơi di động hỗn hợp đồng đội nam bộ môn bắn súng, đội tuyển bắn súng Hàn Quốc (gồm Jeong You-jin, Ha Kwang-chul and Kwak Yong-bin) đã giành được tổng điểm 1.116 điểm, mang về huy chương vàng. Một ngày trước, bộ ba xạ thủ này cũng đã giành được huy chương vàng ở nội dung 10m súng trường hơi mục tiêu di động tiêu chuẩn đồng đội nam.Mục tiêu di động là một nội dung mà xạ thủ sẽ phải bắn trúng vào một mục tiêu di động như một thợ săn. Tùy theo tốc độ di chuyển của mục tiêu mà được chia nhỏ thành mục tiêu di động tiêu chuẩn - tức mục tiêu di chuyển với tốc độ nhất định, và mục tiêu di động hỗn hợp - tức mục tiêu di chuyển với tốc độ ngẫu nhiên.Với hai huy chương vàng giành được ở hai nội dung đồng đội, cộng thêm hai huy chương đồng cá nhân trước đó, xạ thủ Jeong You-jin đã giành được tổng cộng 4 huy chương, dẫn đầu đoàn thể thao Hàn Quốc tính đến ngày 26/9.Vận động viên Park Ha-jun và Lee Eun-seo góp thêm một chiếc huy chương đồng ở nội dung 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp, chiếc huy chương thứ 6 của đội tuyển bắn súng Hàn Quốc.Tới thời điểm hiện tại, đội tuyển bắn súng đã hoàn thành mục tiêu đề ra là hai huy chương vàng, hướng tới mục tiêu mới là giành tiếp huy chương trong những ngày thi đấu còn lại.Đội tuyển Taekwondo tiếp tục mang về tin vàng ngày thứ hai liên tiếp. Vận động viên Park Hye-jin giành chiến thắng trong trận chung kết hạng cân 53 kg nữ ngày thi đấu 26/9 trước đối thủ người Đài Loan, xuất sắc giành huy chương vàng.Đội tuyển Judo gặt hái tấm huy chương vàng đầu tiên tại kỳ ASIAD lần này, do công của vận động viên Kim Ha-yun ở hạng cân trên 78 kg nữ. Cô trở thành vận động viên Hàn Quốc đầu tiên vô địch hạng cân nặng nhất dành cho nữ của bộ môn này ở Á vận hội.Kiếm thủ Yoon Ji-su đã xuất sắc vượt qua đối thủ người Trung Quốc trong vòng chung kết nội dung cá nhân nữ với tỷ số 15-10, giành huy chương vàng. Yoon Ji-su từng là thành viên trong đội tuyển kiếm chém nữ Hàn Quốc từng giành huy chương vàng tại Á vận hội Incheon 2014 và Á vận hội Jakarta-Palembang 2014. Lần này, cô bổ sung thêm vào sự nghiệp của mình một chiếc huy chương vàng cá nhân đầu tiên.Đội tuyển bóng bàn nam của Hàn Quốc tiếp tục không thể vượt qua được "Vạn lý trường thành" Trung Quốc trong trận chung kết nội dung đồng đội, thất bại với tỷ số 0-3, hài lòng với tấm huy chương bạc. Đây là tấm huy chương bạc thứ 8 liên tiếp của đội tuyển bóng bàn nam kể từ sau ASIAD Hiroshima 1994, huy chương vàng luôn thuộc về Trung Quốc.Ngoài ra, đoàn thể thao Hàn Quốc còn gặt hái một huy chương bạc ở nội dung bơi 1.500m tự do nam của vận động viên Kim Woo-min và tấm huy chương bạc của vận động viên Lee Young-mun ở nội dung nam quyền môn Wushu. Vận động viên Kim Min-jong mang về một huy chương đồng ở hạng cân 100 kg nam môn Judo.Bước sang ngày thi đấu 27/9, đội tuyển cầu mây nam xứ kimchi đã thua 0-2 trong bận bán kết nội dung Regu trước đội tuyển Thái Lan, giành huy chương đồng thứ hai liên tiếp sau Á vận hội Jakarta-Palembang. Môn cầu mây trao huy chương đồng cho cả hai đội thất bại trong vòng bán kết.Đội tuyển bắn súng nữ (gồm Lee Eun-seo, Bae Sang-hee và Lee Kye-rim) giành được một huy chương đồng ở nội dung 50m súng trường ba tư thế đồng đội nữ. Bộ ba vận động viên đã giành được tổng điểm 1.756 điểm, đứng thứ ba chung cuộc sau Trung Quốc và Ấn Độ.Cũng trong ngày 27/9, vận động viên Hwang Sun-woo đang hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng ở nội dung bơi 200m tự do nam. Đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc sẽ đấu trận vòng 16 đội trước đội tuyển Kyrgyzstan, tiến gần hơn tới mục tiêu giành huy chương vàng ba kỳ Á vận hội liên tiếp. Trong bộ môn đấu kiếm, đội tuyển kiếm ba cạnh nữ và kiếm liễu nam cũng đặt mục tiêu giành huy chương về cho nước nhà.Tính tới 3 giờ chiều ngày 27/9 (giờ Hàn Quốc), đoàn thể thao Hàn Quốc với 15 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 23 huy chương đồng đang tạm thời đứng thứ hai toàn đoàn sau nước chủ nhà Trung Quốc.