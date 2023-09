Thêm 5 huy chương vàng ASIAD, Hàn Quốc tiếp tục đứng thứ hai toàn đoàn

Photo : YONHAP News

Trong ngày thi đấu 27/9, Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu 2022 (ASIAD lần thứ 19), đoàn thể thao Hàn Quốc giành được thêm 5 tấm huy chương vàng. Sau 4 ngày thi đấu đầu tiên, đoàn đã giành được tổng cộng 19 huy chương vàng, một khởi đầu thuận lợi hướng tới mục tiêu giành 50 huy chương vàng tại Á vận hội năm nay.Tại vòng chung kết hạng cân 80 kg nam môn Taekwondo diễn ra cùng ngày, võ sĩ Park Woo-hyuk đã vượt qua đối thủ người Jordan với tỷ số 2-0, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Taekwondo Hàn Quốc ở nội dung này sau 21 năm, kể từ Á vận hội Busan 2002. Đội tuyển Taekwondo không hổ danh là thế mạnh của đoàn thể thao Hàn Quốc, đã đóng góp 5 huy chương vàng cho tới cùng ngày.Các kiếm thủ Hàn Quốc cũng liên tiếp mang về tin vui cho người hâm mộ thể thao nước nhà. Đội tuyển kiếm liễu nam (gồm Lee Kwang-hyun, Ha Tae-gyu, Heo Jun và Im Cheol-woo) đã đánh bại đội tuyển nước chủ nhà Trung Quốc để giành chiến thắng với tỷ số 45-38, gặt hái tấm huy chương vàng thứ hai liên tiếp sau kỳ Á vận hội Jakarta-Palembang 2018. Đây là tấm huy chương vàng thứ 4 của đội tuyển đấu kiếm Hàn Quốc tại Á vận hội Hàng Châu.Tiếp đó, trong trận chung kết nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nữ, đội tuyển Hàn Quốc (gồm Choi In-jeong, Song Se-rra, Kang Young-mi, và Lee Hye-in) đã xuất sắc vượt qua đội tuyển Hong Kong với tỷ số 36-34, quay trở lại bục cao nhất sau 21 năm kể từ Á vận hội Busan 2002. Với tấm huy chương vàng cá nhân ở nội dung kiếm ba cạnh nữ trước đó, Choi In-jeong giành được tổng cộng 2 huy chương vàng tại ASIAD lần này, một kết quả mỹ mãn cho kế hoạch giải nghệ của bản thân.Vận động viên Hwang Sun-woo đã xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung bơi 200m tự do nam, với thành tích 1 phút 44 giây 40, vừa là kỷ lục Hàn Quốc vừa là kỷ lục Á vận hội, phá vỡ kỷ lục của kình ngư Park Tae-hwan từng thiết lập tại kỳ Á vận hội Quảng Châu 2010 là 1 phút 44 giây 80.Cùng với tấm huy chương vàng trước đó của Hwang Sun-woo ở nội dung bơi tiếp sức 800m nam, lần đầu tiên sau 13 năm, bơi lội Hàn Quốc mới có thêm một vận động viên giành được 2 huy chương vàng trong một kỳ Á vận hội, sau Park Tae-hwan, người chinh phục 3 huy chương vàng trong hai kỳ ASIAD liên tiếp 2006 và 2010.Chiếc huy chương vàng ngày 25/9 của vận động viên Cho Won-woo môn đua thuyền buồm phải tới ngày 27/9 mới được đưa vào bảng tổng sắp huy chương chính thức. Trong 12 vòng đua nội dung lướt ván buồm RS:X nam, anh đã giành chiến thắng cả 11 vòng, cầm chắc tấm huy chương vàng. Ngoài ra, đội tuyển đua thuyền buồm còn gặt hái thêm một tấm huy chương bạc của vận động viên Ha Jee-min ở nội dung đua thuyền Laser nam, và một tấm huy chương bạc của vận động viên Lee Tae-hoon nội dung lướt ván buồm iQFoil nam.Trong ngày 27/9, đội tuyển bắn súng giành được cùng lúc 3 huy chương đồng ở nội dung 50m súng trường ba tư thế đồng đội nữ (gồm Lee Eun-seo, Bae Sang-hee và Lee Kye-rim), 25m súng ngắn đồng đội nữ (gồm Sim Eun-ji, Yang Ji-in and Kim Lan-a). Yang Ji-in còn giành được huy chương đồng ở nội dung 25m súng ngắn cá nhân nữ.Mặt khác, đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc đã giành chiến thắng giòn giã 5-1 trước đội tuyển Kyrgyzstan trong trận đấu vòng 16 đội, tiến tiếp vào vòng tứ kết. Hàn Quốc sẽ chạm trán với nước chủ nhà Trung Quốc vào ngày 1/10 tới.Trong ngày thi đấu 28/9, xạ thủ Lee Won-ho đã gặt hái tấm huy chương bạc ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam. Tại vòng chung kết nội dung này diễn ra cùng ngày, Lee Won-ho đã đứng thứ hai sau xạ thủ Phạm Quang Huy của Việt Nam, giành huy chương bạc.Ở nội dung đơn nam môn quần vợt, tay vợt Hong Seong-chan giành huy chương đồng sau khi để thua đối thủ người Nhật Bản Watanuki Yosuke trong trận bán kết.Ngoài ra, các tuyển thủ kiếm chém nam đang đặt mục tiêu giành huy chương vàng ASIAD ba kỳ liên tiếp. Đội tuyển gồm Oh Sang-uk, Gu Bon-gil, Kim Jung-hwan và Kim Jun-ho tự hào là đội mạnh nhất thế giới, từng giành huy chương vàng Thế vận hội Tokyo 2020.Võ sĩ Lee Da-bin cũng đang chuẩn bị để góp thêm tấm huy chương vàng cho đội tuyển Taekwondo nước nhà.Tính tới 3 giờ chiều ngày 28/9, đoàn thể thao Hàn Quốc đang giành được 19 huy chương vàng, 19 huy chương bạc và 35 huy chương đồng, tạm xếp thứ hai toàn đoàn sau Trung Quốc.