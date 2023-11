Động đất mạnh 4 độ richter tại thành phố Gyeongju sáng sớm ngày 30/11

Photo : YONHAP News

Một trận động đất mạnh 4 độ richter đã xảy ra ở thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang (miền Đông Nam Hàn Quốc) vào lúc 4 giờ 55 phút sáng ngày 30/11. Tâm chấn nằm ở ấp Ipcheon, xã Munmu Daewang, cách thành phố Gyeongju 19 km về phía Đông Nam, và được phân tích có độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.Do ảnh hưởng bởi trận động đất, các tòa nhà và cửa sổ rung chuyển rất mạnh ở tỉnh Bắc Gyeongsang, phần lớn người dân đều cảm nhận được sự rung chuyển. Người dân ở những nơi tương đối xa tâm chấn như thành phố Busan, tỉnh Nam Gyeongsang và thành phố Ulsan cũng cho biết đã cảm thấy sự rung chuyển.Cơ quan Phòng cháy chữa cháy đã nhận được hơn 100 tin báo về trận động đất ở nhiều địa phương trên toàn quốc. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có tin báo nào về thiệt hại do động đất cần phải điều động cứu hộ.Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc thông báo không chỉ nhà máy điện hạt nhân Wolseong nằm cách tâm chấn 10 km, mà tất cả các nhà máy điện hạt nhân đang vận hành trên cả nước đều đang an toàn và không bị ảnh hưởng bởi trận động đất.Tính cả trận động đất cùng ngày, trong năm 2023 tại Hàn Quốc đã xảy ra 99 trận động đất mạnh trên 2 độ richter và 14 trận trên 3 độ richter.Thủ tướng Han Duck-soo đã chỉ thị khẩn cấp tới từng bộ ngành làm theo mức cảnh báo III được ban ở thành phố Gyeongju. Ông Han chỉ đạo Bộ trưởng Hành chính và an toàn phải theo dõi triệt để toàn bộ tình hình và hướng dẫn cho người dân ở khu vực nguy hiểm. Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành liên quan phải kiểm tra kỹ lưỡng các cơ sở hạ tầng quốc gia như nhà máy điện hạt nhân, điện và viễn thông để đảm bảo không xảy ra gián đoạn dịch vụ.