Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo New York (NYT) của Mỹ ngày 6/12 (giờ địa phương) đăng tải danh sách "100 cuốn sách hay nhất năm 2023" (Best Books of 2023), trong đó có hai cuốn tiểu thuyết của tác giả gốc Hàn là "Đồng sàng dị mộng" (tên tiếng Anh "Same Bed Different Dreams"' của tác giả Ed Park (53 tuổi) và tác phẩm "Y/N" của tác giả Esther Yi (34 tuổi).Cuốn "Đồng sàng dị mộng" đan cài nhiều câu chuyện khác nhau, trung tâm là một nhà văn gốc Hàn làm việc tại một doanh nghiệp lớn để kiếm sống, và một nhà văn khoa học viễn tưởng người da đen từng tham gia chiến tranh Triều Tiên tin rằng mình đã nhìn thấy đĩa bay của người ngoài hành tinh, hay một Chính phủ lâm thời vẫn còn bí mật tồn tại vì sự thống nhất hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc.Tờ Thời báo New York đánh giá tác phẩm này là một hành trình vừa cay đắng lại vừa hài hước và trữ tình về lịch sử Hàn Quốc và sự điên rồ của nước Mỹ.Tác giả Park sinh ra tại thành phố New York, từng làm biên tập cho báo Village Voice của Mỹ, sau đó bắt đầu đăng đàn từ năm 2008. Cuốn "Đồng sàng dị mộng" là tiểu thuyết thứ hai của ông."Y/N" là câu chuyện về một phụ nữ mua vé máy bay một chiều tới Seoul sau khi nghe tin thần tượng K-pop mà mình hâm mộ giải nghệ. Thời báo New York ca ngợi đây là một tác phẩm "kỳ lạ và tuyệt vời". Thông qua sự ám ảnh của nhân vật chính với K-pop, tác giả đã đào sâu về một xã hội hiện đại ngăn không cho con người được thỏa ước nguyện cá nhân. Tác giả Esther Yi sinh ra tại Los Angeles, hiện đang sống tại Đức. Đây là tác phẩm đầu tay của cô.