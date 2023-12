Doanh thu phòng vé Hàn Quốc tháng 11 hồi phục bằng 70% trước đại dịch

Photo : YONHAP News

Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) ngày 14/12 công bố số liệu cho biết trong tháng trước, doanh thu phòng vé phim điện ảnh Hàn Quốc đạt 41,1 tỷ won (31,68 triệu USD). Mức này bằng 70,2% so với bình quân giai đoạn từ năm 2017 tới tháng 11/2019, trước khi bùng phát đại dịch COVID-19, và tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong tháng trước, có tổng cộng 4,32 triệu khán giả tới rạp xem phim điện ảnh Hàn Quốc, hồi phục bằng 60,2% tổng lượng khách ra rạp trước đại dịch.Hội đồng điện ảnh phân tích phim điện ảnh "Mùa xuân Seoul" (tên tiếng Anh "12.12: The Day") đã đóng vai trò lớn kéo doanh thu và lượng khán giả xem phim điện ảnh Hàn Quốc trong tháng 11. Chỉ trong vòng 9 ngày sau khi khởi chiếu, từ ngày 22-31/11, bộ phim này đã thu về doanh thu 27,7 tỷ won (21,35 triệu USD), với 2,95 triệu khán giả đến rạp, chiếm một nửa tổng khán giả và doanh thu phòng vé điện ảnh Hàn Quốc trong tháng trước.Hội đồng điện ảnh dự báo phim "Mùa xuân Seoul" có thể sẽ trở thành bộ phim điện ảnh thứ hai trong năm nay đạt 10 triệu khán giả tới rạp, nối tiếp phim "Ngoài vòng pháp luật 3" (tên tiếng Anh "The Roundup: No Way Our").Tổng doanh thu phòng vé trong tháng 11, bao gồm cả các phim điện ảnh nước ngoài, đạt 73,2 tỷ won (56,43 triệu USD), với 7,64 triệu khán giả tới rạp.