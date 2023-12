Người dân Hàn Quốc chuẩn bị đón đợt rét đậm rét hại mới kéo dài tới cuối tuần

Photo : KBS News

Khối mây gây tuyết đang tràn từ phía Tây Bắc tới vịnh Gyeonggi nằm ở phía Tây bán đảo Hàn Quốc. Do ảnh hưởng của khối mây này, từ tối muộn ngày 19/12, thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi, ven biển phía Bắc tỉnh Nam Chungcheong bắt đầu có tuyết rơi. Vào đêm ngày 19/12, thủ đô Seoul, tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc Chungcheong cũng sẽ có tuyết rơi.Dự báo lượng tuyết rơi tới ngày 20/12 tại khu vực vùng núi đảo Jeju đạt trên 10 cm, tỉnh Bắc Jeolla và ven biển Tây tỉnh Nam Chungcheong có tuyết rơi từ 5-10 cm, thủ đô Seoul và phía Bắc tỉnh Gyeonggi từ 1-3 cm. Tuyết sẽ rơi tới hết ngày 21/12 tại duyên hải phía Tây tỉnh Nam Chungcheong, vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) và đảo Jeju.Sau khi tuyết tan, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về, nhiệt độ sẽ giảm sâu từ ngày 20/12. Nhiệt độ thấp nhất vào ban ngày tại Seoul xuống -5 độ C, tại thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon) là -3 độ C. Các địa phương khác trên toàn quốc nhiệt độ dao động từ -7 đến 4 độ C.Vào sáng ngày 21/12, nhiệt độ ở Seoul giảm sâu tới -15 độ C, tại thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi) là -19 độ C, rét đậm rét hại.Đợt rét đậm lần này sẽ kéo dài trong 4 ngày cho tới cuối tuần. Người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch cần hạn chế ra ngoài, chú ý giữ ấm. Ngoài ra, người dân cũng đặc biệt chú ý không để bị thiệt hại do các sự cố đóng băng.