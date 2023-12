Jungkook (BTS) chiến thắng ba trên năm hạng mục Thăm dò ý kiến K-pop 2023 của KBS WORLD Radio

Photo : YONHAP News

Đài Phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS WORLD Radio đã mở một cuộc Thăm dò ý kiến về làng nhạc K-pop 2023 trên trang chủ và ứng dụng điện thoại từ ngày 24/11 đến ngày 8/12.Bản thăm dò này có tổng cộng 5 hạng mục gồm "Nghệ sĩ của năm", "Bài hát của năm", "Nhóm nhạc nam của năm", "Nhóm nhạc nữ của năm", "Ca sĩ solo của năm", với sự tham gia bình chọn của 259.110 khán thính giả đến từ 11 nước.Kết quả, thành viên Jungkook của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã đứng đầu danh sách "Nghệ sĩ của năm" với 20,85% phiếu bầu; nhóm nhạc nam Stray Kids giành vị trí thứ hai, theo sau đó là Jimin và V của BTS, Seventeen.Đặc biệt, Jungkook cũng ẵm trọn cả hai hạng mục "Ca sĩ solo của năm" và "Bài hát của năm" với ca khúc "Seven". Ngoài ra, top 5 ca sĩ solo của năm còn có Jimin và V của BTS, Jennie và Jisoo của Blackpink.Ở hạng mục "Nhóm nhạc nữ của năm", NewJeans từng giành hạng 3 trong năm ngoái đã leo lên vị trí đầu bảng (22,03%) trong năm nay; theo sau đó là Le Sserafim và Twice lần lượt giữ hạng 2 và 3.Bên cạnh đó, Stray Kids đánh bại Seventeen và Tomorrow X Together (TXT) để giành chiến thắng hạng mục "Nhóm nhạc nam của năm" với 23,42% phiếu bầu.Cuộc thăm dò năm nay thu hút nhiều sự tham gia của khán thính giả do để câu hỏi "Bài hát của năm" theo hình thức tự nhập ý kiến mà không có đề cử cụ thể. Kết quả chi tiết sẽ được công bố bằng 11 thứ tiếng trong chuyên mục "Âm nhạc Hàn Quốc - Giai điệu bạn bè" số đặc biệt cuối năm trên KBS WORLD Radio.