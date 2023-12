90% người dân cho rằng khó giải quyết khiếu nại tại nơi làm việc bằng chế độ hiện hành

Photo : YONHAP News

Ủy ban quan hệ lao động quốc gia thuộc Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 25/10 công bố kết quả khảo sát về các vấn đề tại nơi làm việc, tiến hành từ ngày 13-30/11 vừa qua với 1.039 người dân bình thường và 560 người là ủy viên, điều tra viên thuộc Ủy ban quan hệ lao động.Trong đó, có 89,4% người dân trả lời không biết về chế độ xử lý khiếu nại nội bộ, hoặc dù biết cũng đánh giá rằng ít vận dụng chế độ này. Chỉ có 10,6% đánh giá rằng chế độ này giúp giải quyết hiệu quả các vấn đề khiếu nại tại nơi làm việc.Đối với các ủy viên và điều tra viên của Ủy ban quan hệ lao động, chỉ có 16,5% trả lời rằng chế độ này đang được vận dụng tốt tại Hàn Quốc. Điều này cho thấy cả các ủy viên, điều tra viên cho tới người dân bình thường đều không mấy "mặn mà" với chế độ này.Vấn đề khó giải quyết nhất tại nơi làm việc đối với người dân là "hành vi bắt nạt" (42,4%), "phân biệt đối xử" (32,6%), "quấy rối tình dục" (10,6%), "lời nói xúc phạm" (8%).Đối với các ủy viên, điều tra viên Ủy ban quan hệ lao động, "hành vi bắt nạt" và "phân biệt đối xử" là vấn đề đau đầu nhất (cùng chiếm 40,4%), sau đó tới "quấy rối tình dục" (3,9%), "lời nói xúc phạm" (3,9%).Cả hai nhóm đối tượng này đều lựa chọn "quá trình xử lý khiếu nại công bằng" là yếu tố cần thiết nhất đối với chế độ này.Về lý do dẫn tới ngày càng có nhiều khiếu nại đa dạng tại nơi công sở, quan chức Ủy ban quan hệ lao động cho cho rằng lý do lớn nhất là "nhận thức về quyền lợi của người lao động tăng cao" (45,7%), sau đó tới lý do "sự thay đổi giá trị quan về công việc" (37,5%). Ủy ban quan hệ lao động quốc gia phân tích gần đây, thế hệ MZ (sinh từ năm 1981 đến 2010) thường có khuynh hướng tách biệt hẳn cuộc sống với công việc.Kết quả khảo sát nói trên được đăng tải trên trang chủ của Ủy ban quan hệ lao động quốc gia (https://nlrc.go.kr).