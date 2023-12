Hơn 60% người Hàn hài lòng về đời sống giải trí cá nhân trong năm 2023

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Viện nghiên cứu văn hóa và du lịch Hàn Quốc ngày 26/12 công bố kết quả "Khảo sát hoạt động giải trí của người dân năm 2023".Có 60,7% trả lời cảm thấy hài lòng về đời sống giải trí của bản thân trong năm nay, tăng 4,1% so với một năm trước, mức cao nhất kể từ sau năm 2012. Tỷ lệ này từng đạt 58,2% vào năm 2012, sau đó đã giảm xuống 47,5% vào năm 2018, tới năm ngoái đã tăng lên 56,6%.Chi tiêu cho giải trí bình quân mỗi tháng là 201.000 won (155 USD), tăng 25.000 won (19 USD). Chi phí hợp lý cho hoạt động giải trí trong một tháng theo nhận định của người dân là 271.000 won (209 USD), tăng 32.000 won (24 USD) so với năm trước.Số hoạt động giải trí bình quân đầu người trong năm nay là 16,1 hoạt động, tăng 1 hoạt động so với năm trước. Tỷ lệ hoạt động giải trí cùng gia đình tăng từ 33,5% lên 34%, cùng bạn bè tăng từ 12,4% lên 13,2%, được phân tích là do ảnh hưởng từ việc Chính phủ bắt đầu dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giãn cách xã hội do COVID-19 từ tháng 4/2022.Xét theo loại hình giải trí trong năm qua, 89,4% người tham gia khảo sát trả lời đã tham gia hoạt động nghỉ dưỡng, giảm 1,4% so với năm trước. Ngược lại, 30,4% trả lời đã tham gia hoạt động thể thao, tăng 4,9%; du lịch chiếm 18,5%, tăng 1,2%.Ngoài ra, tỷ lệ tham dự các sự kiện văn hóa nghệ thuật là 58,6%, tăng 0,5% so với năm ngoái, với số lần tham dự là 4,3 lần, tương tự năm 2020 trước khi bùng dịch COVID-19.