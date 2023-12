Thêm hơn 277.000 ca mắc ung thư tại Hàn Quốc trong năm 2021

Photo : YONHAP News

Trong năm 2021, tại Hàn Quốc có thêm 277.000 bệnh nhân mắc ung thư, tăng 10,8% so với một năm trước. Trong đó, có 143.723 người là nam giới, 133.800 người là nữ giới.Bộ Y tế và phúc lợi phân tích số ca mắc ung thư mới gia tăng là bởi người dân khôi phục lại hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế sau một thời gian giảm vì dịch COVID-19, và việc Bộ Y tế mở rộng phạm vi khai báo về ung thư đại tràng và ung thư dạ dày.Bệnh ung thư phổ biến nhất cả ở nam và nữ là ung thư tuyến giáp, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là ung thư đại tràng, ung thư phổi và ung thư dạ dày. Nếu chỉ xét riêng nữ giới thì ung thư vú chiếm tỷ lệ cao nhất.Xác suất mắc ung thư của người dân Hàn Quốc tính đến lúc đạt tuổi thọ kỳ vọng là 38,1%, có nghĩa cứ 10 người lại có 4 người có khả năng bị mắc ung thư trong suốt cuộc đời.Tỷ lệ sống sót trên 5 năm của các bệnh nhân bị chẩn đoán mắc ung thư trong vòng 5 năm trở lại đây là 72,1%, liên tục tăng so với mức 65,5% cách đây 10 năm.Trong các bệnh ung thư, ung thư tuyến giáp có tỷ lệ sống sót trên 5 năm cao nhất, đạt 100,1%, sau đó tới ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú đều ở ngưỡng 90%. Ngược lại, các bệnh ung thư khác như gan, phổi có tỷ lệ sống sót trên 5 năm chỉ ở ngưỡng 30% trở xuống.Số bệnh nhân mắc ung thư từ sau năm 1999 đang điều trị hoặc đã chữa khỏi (tính đến ngày 1/1/2022) là 2.434.000 người. Số người tiếp tục sống trên 5 năm sau khi bị chẩn đoán mắc ung thư là 1.479.000 người, chiếm hơn một nửa.