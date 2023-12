Gần 14,2 triệu khách tham quan cung điện, lăng tẩm ở Seoul trong năm 2023

Photo : YONHAP News

Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc ngày 29/12 công bố trong năm nay, số lượt khách tới tham quan 4 cung điện lớn ở Seoul, gồm cung Gyeongbok (Cảnh Phúc), cung Changdeok (Xương Đức), cung Changgyeong (Xương Khánh), cung Deoksu (Đức Thọ), và di tích Jongmyo (Tông Miếu), quần thể lăng tẩm triều đại Joseon (Triều Tiên) đạt 14.190.782 người.Lượng khách tham quan năm nay tăng 28,5% so với năm ngoái, vượt của cả năm 2019 (13.395.625 khách), trước khi bùng phát dịch COVID-19, xác lập mức cao kỷ lục. Trước đó, lượng khách tham quan cung điện, lăng tẩm trong hai năm 2020 và 2021 đã giảm mạnh, chỉ dừng ở ngưỡng 5 triệu đến 6 triệu khách do ảnh hưởng của đại dịch.Trong số các khách tham quan cung điện và lăng tẩm, lượng khách nước ngoài đạt 1.957.971 người, tăng 261,9% so với năm 2022. Đặc biệt, đã có khoảng 100.000 khách nước ngoài tới tham quan các cung điện trong hai đợt Lễ hội văn hóa cung điện diễn ra vào mùa xuân và mùa thu. Cơ quan này phân tích các số liệu trên cho thấy sự quan tâm ngày càng nhiều của người nước ngoài đối với văn hóa truyền thống Hàn Quốc.Trong năm 2024, Cục Di sản văn hóa quốc gia sẽ tiếp tục phát triển các chương trình tham quan cung điện, chuyển từ phương thức đặt vé các sự kiện được yêu thích, như chuyến tham quan về đêm tới cung điện Gyeongbok và Changdeok sang hình thức bốc thăm; áp dụng dịch vụ thông báo bằng tin nhắn về kết quả đặt vé.