Photo : YONHAP News

Dựa theo thống kế về tình hình giáo dục tại Hàn Quốc do Viện phát triển giáo dục Hàn Quốc (KEDI) công bố ngày 19/12, giới giáo dục cho biết số học sinh là con của gia đình đa văn hóa đang theo học tại trường học các cấp ở Hàn Quốc đã tăng liên tục, cần thiết phải có chính sách giáo dục dựa trên quan điểm của "người bản xứ".Tổng số học sinh học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Hàn Quốc trong năm 2023 đã giảm 65.138 em, từ 5.326.956 em tính đến 1/4/2022 xuống còn 5.261.818 em. Trong đó, số trẻ em được sinh ra tại Hàn Quốc đã liên tục giảm do vấn đề tỷ lệ sinh thấp. Mặc dù vậy, số "học sinh đa văn hóa" trong cùng khoảng thời gian này đã tăng 12.533 em, tương đương mức tăng 7,4%."Học sinh đa văn hóa" được phân loại thành các em nhỏ thuộc gia đình kết hôn quốc tế (tức có bố hoặc mẹ là người nước ngoài) và học sinh thuộc gia đình có cả bố và mẹ là người nước ngoài. Năm nay, số học sinh đa văn hóa được sinh ra tại Hàn Quốc thuộc gia đình kết hôn quốc tế là 129.910 em, chiếm 71,7% tổng số học sinh đa văn hóa. Số học sinh thuộc gia đình có bố và mẹ đều là người nước ngoài đạt 40.372 em, và số học sinh thuộc gia đình kết hôn quốc tế sinh ra ở nước ngoài sau đó nhập cảnh Hàn Quốc là 10.896 em.Với đà tăng hiện tại, số học sinh thuộc gia đình đa văn hóa dự kiến sẽ đạt mốc 200.000 em cho đến năm 2025. Tỷ lệ học sinh đa văn hóa trong tổng số học sinh trường học các cấp đạt 3,5% trong năm 2023, tăng 0,3% so với một năm trước.Xét theo các cấp học, tỷ lệ học sinh gia đình đa văn hóa chiếm 4,4% ở cấp tiểu học, tăng 0,2% so với năm 2022. Tỷ lệ này ở trường trung học cơ sở là 3,3%, ở trường trung học phổ thông là 1,7%; tăng lần lượt 0,4% so với một năm trước.Xét theo quốc tịch của bố mẹ, học sinh đa văn hóa gốc Việt Nam là 58.136 em (32,1%), chiếm nhiều nhất; theo sau đó là học sinh đa văn hóa gốc Trung Quốc (không bao gồm các em người Trung gốc Hàn Quốc) đạt 44.587 em (24,6%); gốc Philippines là 16.568 em (9,1%).Theo KEDI, xét đến xu thế tăng của học sinh đa văn hóa, đặc biệt là tỷ lệ học sinh thuộc đối tượng này sinh ra tại Hàn Quốc đang chiếm tỷ lệ rất cao, cần thiết phải cân nhắc đến chính sách giáo đục đa văn hóa dựa trên quan điểm "người bản xứ", chứ không chỉ dựa trên quan điểm của gia đình có cả bố và mẹ là người nước ngoài, hoặc con em sinh ra ở nước ngoài sau đó sinh sống tại Hàn Quốc.