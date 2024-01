Cảnh báo tuyết lớn tại thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi, Gangwon

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 9/1 đã ban cảnh báo tuyết lớn tại khu vực đất liền tỉnh Gangwon, nối tiếp cảnh báo tại thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi. Tính đến 10 giờ sáng cùng ngày, tại Seoul có lượng tuyết rơi đạt 0,7 cm, tại tỉnh Gyeonggi là 0,9 cm, tại tỉnh Gangwon là 0,6 cm.Cục Khí tượng dự báo đám mây gây ra tuyết sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn vào chiều cùng ngày, khu vực miền Trung và sâu đất liền phía Nam sẽ có tuyết rơi từ 1-3 cm/giờ. Lượng tuyết rơi dự báo tại Seoul đạt từ 3-10 cm, đất liền miền Trung và tỉnh Bắc Gyeongsang từ 5-15 cm, vùng núi tỉnh Gangwon trên 20 cm.Thời điểm tuyết rơi mạnh nhất tại Seoul và khu vực lân cận và tỉnh Gangwon là đêm ngày 9/1. Còn tại tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, phía Đông tỉnh Bắc Jeolla, phía Tây tỉnh Bắc Gyeongsang là từ chiều cùng ngày tới rạng sáng 10/1; ven biển tỉnh Gangwon và phía Đông tỉnh Bắc Gyeongsang là từ rạng sáng tới chiều ngày 10/1.Tuyết rơi nhiều có thể khiến đường sá đóng băng, nên người dân cần hết sức chú ý an toàn giao thông, tốt nhất là sử dụng phương tiện công cộng vào giờ đi làm, tan sở.Mặt khác, Bộ Hành chính và an toàn đã nâng cảnh báo an toàn về tuyết lớn từ mức "quan tâm" lên mức "chú ý" tại thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon. Bộ cũng khởi động giai đoạn một của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương từ lúc 10 giờ sáng cùng ngày. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục triển khai dọn tuyết để đảm bảo an toàn cho phương tiện di chuyển trong giờ đi làm và tan tầm.