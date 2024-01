Dân số Hàn Quốc giảm 4 năm liên tiếp

Photo : KBS News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 10/1 công bố tổng dân số theo đăng ký chứng minh thư tính đến ngày 31/12 năm ngoái là 51.325.329 người, giảm 113.709 người, đà giảm 4 năm liên tiếp.Trong năm 2023, có 235.039 trẻ được khai sinh, và 353.920 người được khai tử; tổng dân số giảm tự nhiên 118.881 người. Trong đó, nam giới giảm 5 năm liên tiếp, nữ giới giảm 3 năm liên tiếp.Xét theo độ tuổi, nhóm ngoài 50 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất 16,94%, sau đó tới nhóm độ tuổi 40 (15,44%). Dân số trên 70 tuổi đạt 6.319.402 người, lần đầu vượt qua dân số độ tuổi 20 (6.197.486 người). Dân số trên 65 tuổi chiếm 18,96% tổng dân số, tăng thêm 463.121 người so với một năm trước. Dân số trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) đạt 35.931.057 người, chiếm 70,01%, tăng 350.097 người so với năm 2022.Số hộ gia đình một thành viên đạt 23.914.851 hộ, chiếm tỷ trọng 41,55%. Sau đó tới hộ gia đình hai thành viên (24,53%), hộ trên 4 thành viên (17,07%), hộ ba thành viên (16,85%).Dân số tại khu vực Seoul và hai địa phương lân cận là tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon đạt 26.014.265 người, chiếm 50,69% tổng dân số cả nước, mức cao nhất kể từ sau năm 2019, thời điểm dân số thủ đô và hai địa phương lân cận vượt dân số các địa phương còn lại trên cả nước.Nội dung thống kê cụ thể được đăng tải trên trang chủ Thống kê dân số của Bộ Hành chính và an toàn (jumin.mois.go.kr), Cổng dữ liệu công (data.go.kr) và Cổng thống kê quốc gia (kosis.kr).