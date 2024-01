Hàn Quốc cấm vận 11 tàu dính líu tới vận chuyển hàng hóa trên biển với miền Bắc

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 17/1 thông báo đã cấm vận đơn phương đối với 11 chiếc tàu, 2 cá nhân và 3 doanh nghiệp, vì đã có hành vi chuyển hàng hóa cho tàu thuyền của Bắc Triều Tiên trên biển, vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Đây là lần đầu tiên Seoul cấm vận đơn phương đối với tàu thuyền sau 8 năm kể từ năm 2016, và là biện pháp trừng phạt lần thứ 15 đối với miền Bắc kể từ khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt.Bộ Ngoại giao cho biết trong thời gian qua, Bắc Triều Tiên đã huy động vật tư và vốn để phát triển hạt nhân và tên lửa bằng các hành vi bất hợp pháp, lẩn tránh lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an như xuất khẩu lậu than đá, trao đổi dầu mỏ giữa các tàu thuyền trên biển. Biện pháp lần này đã thiết lập được mạng lưới trừng phạt miền Bắc chặt chẽ hơn, bao quát cả ở lĩnh vực nhân lực an ninh mạng, công nghệ thông tin, giao dịch vũ khí và tài chính, cho đến các hoạt động trái phép trên biển.Chính phủ Hàn Quốc giải thích các tàu thuyền bị trừng phạt lần này dính líu tới các hành vi chuyển trái phép hàng hóa cho tàu miền Bắc trên biển, buôn lậu dầu tinh chế cho Bắc Triều Tiên và xuất khẩu lậu than đá, đưa tàu đã qua sử dụng vào miền Bắc. Trong danh sách cấm vận có 4 tàu của Sierra Leone, chiếm nhiều nhất; và các tàu còn lại mang quốc tịch Bắc Triều Tiên, Mông Cổ, Somalia, Indonesia, Cameroon, Quần đảo Cook, Tanzania. Trong số này, trừ 2 chiếc đang bị Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt, 9 chiếc còn lại là lần đầu tiên bị cấm vận.Nghị quyết số 2397 của Hội đồng bảo an chỉ cho phép Bắc Triều Tiên nhập khẩu mỗi năm 500.000 thùng dầu tinh chế, và cấm hành vi nhập lậu các loại dầu mỏ chưa được phê duyệt. Tuy nhiên, nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an xác định được tính đến tháng 4 năm ngoái, Bình Nhưỡng đã nhập khoảng 780.000 thùng dầu, tiếp tục nhập lậu dầu để lẩn tránh cấm vận.Hai cá nhân bị cấm vận là nhân viên người Bắc Triều Tiên thuộc công ty thương mại có liên quan tới hoạt động chuyển hàng trái phép trên biển. Trong đó, nhân vật Pak Kyong-ran thuộc công ty thương mại Paek Sol (ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) bị cho là đã đưa dầu tinh chế và tàu đã qua sử dụng cho Bắc Triều Tiên; còn nhân vật Min Myong-hak là giám đốc công ty thương mại Risang thì có hành vi chuyển hàng hóa trái phép trên biển và đưa lao động miền Bắc ra nước ngoài làm việc.Ba doanh nghiệp nằm trong danh sách cấm vận của Seoul là công ty thương mại Risang, công ty thương mại Mangang và công ty thương mại Yua, bị cho là dính líu tới quá trình xuất khẩu than đá xuất xứ miền Bắc, hay đưa tàu thuyền và xăng dầu vào Bắc Triều Tiên.Các tàu bị cấm vận sẽ phải nhận được sự cấp phép của Chính phủ Seoul mới được cập cảng Hàn Quốc. Các cá nhân giao dịch tài chính, ngoại hối với các đối tượng bị trừng phạt mà không được cho phép sẽ bị xử phạt căn cứ theo luật liên quan.