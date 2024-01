Cựu Chánh án Tòa án tối cao Yang Seung-tae được tuyên trắng án

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 26/1 đã tuyên cựu Chánh án Tòa án tối cao Yang Seung-tae trắng án, 5 năm kể từ sau khi ông này bị Viện Kiểm sát truy tố với tổng cộng 47 cáo buộc trong vụ lạm dụng thẩm quyền hành chính tư pháp. Ông Yang bị cho là đã lấy phán quyết một số vụ án nhạy cảm về mặt chính trị, để thương lượng với Phủ Tổng thống thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye; đồng thời còn giám sát các thẩm phán và tiến hành thuyên chuyển nhân sự.Hội đồng xét xử không công nhận ông Yang đã can thiệp vào các vụ án vì lợi ích của cơ quan tư pháp. Ví dụ như việc ông Yang phát ngôn rằng vụ xét xử phúc thẩm của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến "có lẽ sẽ được đưa lên Tòa án Công lý quốc tế", bị cho là nhằm gợi ý Tòa án cấp dưới bác bỏ vụ kiện, chỉ là một phát ngôn trong quá trình thảo luận.Các báo cáo về vụ Cơ quan Tình báo quốc gia can thiệp vào bầu cử Tổng thống, hay thông báo về việc Công đoàn giáo viên toàn quốc là một "công đoàn ngoài pháp luật", với lý do có 9 hội viên của công đoàn này là giáo viên đã bị sa thải, cũng chỉ là một quy trình thông thường tại Cơ quan Hành chính Tòa án, không có ý đồ can thiệp vào quá trình xét xử. Về nghi ngờ ông Yang lập bản danh sách đen các thẩm phán, Tòa án cho rằng điều này thuộc về quyền tự quyết nhân sự của ông Yang trên cương vị là Chánh án Tòa án tối cao.Sau phán quyết trên, ông Yang trả lời với báo giới rằng đây là một "phán quyết hiển nhiên".Về phần mình, Viện Kiểm sát tuyên bố sẽ phân tích kỹ lưỡng phán quyết sơ thẩm để quyết định có kháng cáo hay không. Trước đó, các công tố viên đã đề nghị mức án 7 năm tù với ông Yang.