Hàn Quốc lần thứ hai liên tiếp đứng đầu OECD về chỉ số Chính phủ số

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 30/1 cho biết Hàn Quốc xếp thứ nhất về "Chỉ số Chính phủ số năm 2023" (Digital Government Index) của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), lần thứ hai liên tiếp sau năm 2019.OECD tiến hành đánh giá về mức độ chuyển đổi số trong Chính phủ và khu vực công của 33 nước thành viên và 5 nước không thành viên, chia làm 6 hạng mục đánh giá như về mức độ ưu tiên kỹ thuật số, tính mở cửa, tính chủ động, nền tảng dữ liệu.Kết quả là Hàn Quốc đạt tổng 0,935 điểm (điểm tuyệt đối là 1), tăng 0,193 điểm so với đánh giá năm 2019 là 0,742 điểm. Đứng sau Hàn Quốc lần lượt là các nước như Đan Mạch, Anh, Na Uy, Australia.Bộ Hành chính và an toàn cho biết sẽ tiến tới xóa bỏ các loại giấy tờ mà người dân phải nộp trong các dịch vụ hành chính, để thực hiện "Chính phủ nền tảng số", tái thiết kế và chuyển đổi các dịch vụ của Chính phủ trên nền tảng kỹ thuật số.