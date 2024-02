Trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình và phát thanh Hàn Quốc KBS qua điện thoại ngày 14/2, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc Cho Han-bum cho biết đã xác nhận được có hơn 300 lao động người Bắc Triều Tiên đến Nga vào đầu tháng 2.Ông Cho dẫn một nguồn thạo tin tại Nga cho biết đã tận mắt chứng kiến khoảng 300 đến 400 người miền Bắc được phỏng đoán là người lao động qua trang phục mà họ mặc, đã tới ga tàu hỏa ở gần thành phố Vladivostok, miền Viễn Đông của Nga. Và có nhiều đồn đoán ở nước sở tại rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều lao động Bắc Triều Tiên tới Nga hơn nữa.Việc Bình Nhưỡng gửi lao động ra nước ngoài là vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Nga được cho là nước duy nhất cấp thị thực du lịch hay du học cho lao động miền Bắc.Mặt khác, theo hãng tin Bloomberg của Mỹ ngày 14/2 (giờ địa phương), đang trong chuyến thăm Nhật Bản, Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Julie Turner cho biết sau khi miền Bắc nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới phòng dịch COVID-19, nước này đang có động thái bắt đầu gửi lao động ra nước ngoài trở lại. Tuy nhiên, bà Turner không nói rõ cụ thể là lao động Bắc Triều Tiên được đưa đến nước nào.Liên quan đến vấn đề này, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết đang theo dõi xu hướng miền Bắc gửi lao động sang Nga làm việc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh động thái đưa người lao động ra nước ngoài làm việc của miền Bắc là vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an. Chính phủ Seoul sẽ theo dõi và phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, nỗ lực tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc thực thi nghị quyết của Hội đồng bảo an.