Em gái Chủ tịch Bắc Triều Tiên tỏ ý cải thiện quan hệ với Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/2 đưa tin tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, cho biết nếu Nhật Bản rũ bỏ thói xấu là động chạm vô cớ tới quyền phòng vệ chính đáng của miền Bắc, và xem vấn đề con tin bị bắt cóc được giải quyết là trở ngại trong triển vọng quan hệ song phương, thì không có lý do gì để hai quốc gia không thể xích lại gần nhau, và có thể Thủ tướng Nhật Bản sẽ tới thăm Bình Nhưỡng vào một ngày nào đó.Bà Kim đánh giá rằng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong cuộc họp của Ủy ban ngân sách thuộc Hạ viện đã phát biểu rằng phải thay đổi mạnh mẽ tình hình quan hệ Nhật-Triều hiện nay, cho rằng việc bản thân mình chủ động đứng ra thiết lập mối quan hệ với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un là điều hết sức quan trọng, và ông này vẫn đang tiếp tục nỗ lực thông qua các kênh khác nhau.Bà Kim cũng lưu ý tới việc truyền thông Nhật Bản đánh giá Thủ tướng Fumio đang thể hiện lập trường khác về quan hệ với Bắc Triều Tiên so với trước. Nếu phát ngôn lần này của ông Kishida xuất phát từ ý định chân thành là phát triển quan hệ Nhật-Triều, thoát khỏi những hạn chế trong quá khứ, thì không có lý do nào để không đánh giá tích cực về những phát ngôn này.Nếu Thủ tướng Nhật Bản quyết đoán về mặt chính trị, khép lại tư tưởng thù địch lỗi thời, quyết tâm cải thiện quan hệ song phương bằng hành động chân thành cụ thể, thì hai quốc gia có thể cùng mở ra một tương lai mới bất cứ lúc nào.Bà Kim nhấn mạnh đây chỉ là ý kiến cá nhân, bản thân bà không ở vị trí có thể đưa ra đánh giá chính thức về quan hệ Nhật-Triều.Về nội dung tuyên bố trên của bà Kim, hãng tin Kyodo Nhật Bản phân tích tuyên bố này mang ý đồ làm lung lay cơ chế phối hợp Hàn-Mỹ-Nhật, bởi trong thời gian qua, miền Bắc luôn phản đối gay gắt việc ba nước tăng cường quan hệ hợp tác.Trong khi đó, báo Sankei nước này cũng cho rằng trong năm nay, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố từ bỏ lộ trình hòa bình, thống nhất với Hàn Quốc, sẵn sàng hành động quân sự. Việc nước này tỏ thái độ hòa hảo với Tokyo có thể mang ý đồ gây rạn nứt hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật.Chính phủ Nhật Bản cho biết vào thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước, đã có 17 công dân nước này bị Bắc Triều Tiên bắt cóc, hiện vẫn còn 12 người chưa được trao trả. Miền Bắc xác nhận trong số 12 người này, có 8 người đã thiệt mạng, 4 người đã không hề đặt chân tới nước này, nên không còn vấn đề gì cần giải quyết giữa hai nước.