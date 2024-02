Hơn 7.800 bác sĩ nội trú Hàn Quốc rời khỏi bệnh viện để phản đối chính sách tuyển sinh của Chính phủ

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Park Min-soo ngày 21/2 đã có buổi họp báo sau cuộc họp của Ủy ban khắc phục sự cố trung ương liên quan tới tình trạng các bác sĩ nội trú nộp đơn xin thôi việc, phản đối Chính phủ nâng chỉ tiêu tuyển sinh trường y.Ông Park cho biết tính đến 10 giờ đêm ngày 20/2, đã có 8.816 bác sĩ nội trú (tương đương 71,2%) tại 100 bệnh viện trên toàn quốc đã nộp đơn xin thôi việc, nhưng không được chấp thuận. Trong số này có 7.813 người (63,1%) đã rời khỏi nơi làm việc. Bộ Y tế và phúc lợi đã ban lệnh quay trở lại làm việc đối với 5.397 người. Ngoài ra, Bộ đã ghi nhận 58 trường hợp báo cáo thiệt hại mới, đa số là đơn phương bị hủy lịch thăm khám hay hoãn phẫu thuật vô thời hạn.Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết Chính phủ đã cùng với lãnh đạo 97 cơ quan y tế công cộng, tập trung rà soát hệ thống khám điều trị bệnh khẩn cấp, nhằm giảm thiểu sự bất tiện của người dân trong sử dụng dịch vụ y tế. Tất cả các cơ quan y tế công cộng có kế hoạch sẽ vận hành hệ thống cấp cứu 24/24 giờ, điều phối nhân lực bên trong bệnh viện để duy trì chức năng khám chữa bệnh thiết yếu, mở rộng thời gian thăm khám.Trong một diễn biến liên quan, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết trong hai ngày 19-20/2, đã có tổng cộng 8.753 sinh viên ngành y của 27 trường đại học nộp đơn xin tạm dừng học và bảo lưu kết quả học tập, để phản đối chính sách của Chính phủ. Con số này chiếm 43,8% tổng số sinh viên trường y trên toàn Hàn Quốc. Trong đó chỉ có 34 trường hợp được chấp thuận với lý do đi nghĩa vụ quân sự, và lý do cá nhân.Trước tình hình này, Bộ Tư pháp và Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc chiều ngày 21/2 đã mở buổi họp báo, tuyên bố sẽ tiến hành điều tra triệt để và xử lý nghiêm khắc các bác sĩ tham gia hành động tập thể bất hợp pháp, hay những đối tượng đứng sau thao túng, kích động các bác sĩ hành động trái phép. Trường hợp để phát sinh hệ quả gây tổn hại đến tính mạng và sức khỏe của bệnh nhân bởi các hành vi trên, Chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn bằng pháp luật để truy cứu trách nhiệm.